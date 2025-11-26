Csütörtökön csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Előbbi bruttó 3 forinttal, utóbbi bruttó 5 forinttal – írta a holtankoljak.hu.

A mai napon a következők az átlagárak (2025.11.26-án):

95-ös benzin: 578 Ft/liter

gázolaj: 601 Ft/liter

Az üzemanyagok árai nagyon változóak:

Benzint lehet már kapni 539 forintért, de tankolhatunk 638 forintért is

a dízel van, ahol 568 forint, máshol 694 forint.

Utoljára ma változott a benzin nagykereskedelmi ára, amely csökkent bruttó 2 forinttal. A gázolaj beszerzési ára továbbra is változatlan maradt.