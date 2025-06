Június 24-én összesen 1060 hirdetést lehetett találni a “tanár” szóra, 1021-et a “pedagógusra” és 479 ajánlatot a “tanítóra” rákeresve – írja a Népszava.

Még csak néhány napja ért véget a tanév, de máris több mint 2500 álláshirdetést tettek közzé a közszféra álláskereső oldalán, a Közszolgállás Portálon különböző pedagógiai munkakörök betöltésére állami és nem állami intézmények.

A legtöbb álláshirdetést – mintegy 2100-at – a tankerületi központok hirdették meg, főként szaktanárokat és tanítókat keresnek, de vannak üres álláshelyek gyógypedagógus, logopédus, fejlesztőpedagógus, iskolatitkár vagy karbantartói munkakörök betöltésére is.

Óvodapedagógust összesen 461-et keresnek a portálon, elsősorban önkormányzati óvodákba. A közszféra állásportálja mellett a Facebookon is megjelentek az iskolai álláshirdetések, idén is vannak olyan intézmények, ahova egyszerre több pedagógust is keresnek teljes állásban, vagy óraadóként részmunkaidőben.

A Klebelsberg Központ azzal magyarázza a hirdetések számának tanévzárást követő emelkedését, hogy a pedagógusok általában tanév végén és a nyári szünetben váltanak munkahelyet, a meghirdetett álláshelyek száma ilyenkor ezért magasabb.