Gáláns akciókkal próbálnak új tagokat toborozni az önkéntes nyugdíjpénztárak: a friss belépők helyenként akár százezer forintos jóváírást is kaphatnak. Az igyekezet érthető a kasszák részéről: az elmúlt években lassan, de biztosan csökkent a taglétszám az önkéntes nyugdíjpénztáraknál, miközben az új belépők száma is sokéves mélypontra esett 2023-ban – írja a BiztosDöntés,hu.

Nagyvonalú, helyenként akár százezer forintos jóváírást ígérő akciókkal próbálják feljebb tornászni tagjaik létszámát a hazai önkéntes nyugdíjpénztárak. Aki viszont épp most készül az önkéntes kasszák segítségével rendszeres nyugdíjcélú megtakarítás indítani, jó, ha igyekszik, hiszen a promóciók többsége a jövő hónap közepéig, vagy végéig él.

Nyeremény hegyek

Az OTP Nyugdíjpénztár újonnan belépő tagjai akár 108 ezer forintos jóváírásban is részesülhetnek az egyéni számlájukon. Ha ugyanis június 14-ig belépnek a pénztárba, e-iratküldést kérnek és online regisztrálnak – és teljesítik a minimálisan elvárt kezdő befizetést – 8 ezer forintos jóváírásban részesülnek. Ezen felül, ha az első befizetésük eléri a 20 ezer forintot, akkor annak 20 százalékát – de maximum 100 ezer forintot – szintén jóváírja a szolgáltató az egyéni számlájukon.

Hasonlóan működik az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár promóciója: az először befizetett egyéni tagdíj 20 százalékát ott is jóváírják, így az ügyfélnek – a befizetései után járó szja-visszatérítéssel együtt – akár 44 százalékkal is növekedhetnek a megtakarításai. Ugyanezen az elven, és hasonló feltétellel működik a Pannónia Önkéntes Nyugdíjpénztár akciója is.

Az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár június végéig futó akciójában a nyitásként minimum 96 ezer forintot befizető új tagok nyereménysorsoláson vesznek részt, ha pedig az első befizetés a 300 ezer forintot is eléri, a fődíj sorsolásán is részt vehetnek. A sorsoláson pedig 20 darab, 15 ezer forint értékű Media Markt ajándékutalvány talál gazdára, a fődíj pedig egy 150 ezer forintos Hunguest Hotels ajándékkártya lesz.

Az Aranykornál a legalább 12 ezer forintot befizető friss belépők kétféle, 7500 forintos ajándékutalvány közül választhatnak: emellett taghozó akció is fut a pénztárnál, ahol ha az ügyfél által hozott tag legalább 10 ezer forint befizetését vállalja, 7500 forintos Decathlon-utalványt kap. Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárnál pedig – ha az új tag a George nevű online platformon tesz belépési nyilatkozatot – jóváírják az első tagdíjból levont, négyezer forintos belépési díjat.

A tagtoborzó akciók futtatása több okból is indokoltnak tűnik az önkéntes nyugdíjpénztáraknál, mondta Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Egyrészt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az utóbbi években lassan, de szinte folyamatosan csökkent a taglétszám a szektorban – igaz, a múlt év végén még így is bőven meghaladta az egymilliót.

A másik ok, hogy a jegybank statisztikái szerint 2023-ban sokéves mélypontra, valamivel 26 ezer fölé esett az új pénztári belépők száma, tehát mindenképpen indokolt jobban felhívni a figyelmet erre az öngondoskodási formára. Arról sem szabad megfeledkezni – tette hozzá – hogy a múlt év végén 28 önkéntes nyugdíjpénztár működött Magyarországon, tehát a verseny is igen intenzívnek mondható a piacon.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak 2023-ban rekordszintű, mintegy 21 százalékos nettó átlaghozamot értek el az MNB adatai szerint, lényegesen túlszárnyalva az év végi, 5,5 százalék környéki inflációs mutatót.

A jegybank által 15 éves időtávra kalkulált, éves, átlagosan 7 százalékos hozam szintén jelentős érv az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások mellett, hiszen ez két százalék feletti reálhozamot jelent.

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításnak – sok egyéb mellett – nagy előnye, hogy nem igényel különösebb tőkepiaci ismereteket, miközben hosszabb távon kedvező hozamlehetőségekkel kecsegtet, viszonylag alacsony költségszint mellett. Az érdemi nagyságú megtakarítás felhalmozása érdekében viszont érdemes lenne minél előbb elkezdeni a nyugdíjcélú öngondoskodást, és a fiatalabb korosztályoknak is nyitottabbaknak kellene lenniük a konstrukció iránt – mondta Gergely Péter.

Éppen a napokban írtunk az Economxon a Pulzus kutatása alapján arról, hogy a nyugdíjasok többsége szerint jó döntés volt az idős korra félretenni. Akik pedig nem tettek félre, azoknak a nyugdíjasoknak pedig több mint a fele, már fogja a fejét, hogy miért nem volt előrelátó és nem takarékoskodott, hogy az állami nyugdíját ki tudja egészíteni valamekkora összeggel.