2025. július 1-jétől az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki, függetlenül attól, hogy egyetemes szolgáltatás keretében, vagy versenypiacról vételezve szerzik be az energiát.

Ettől a dátumtól az MVM társaságai is csak e-számlát állítanak ki ennek az ügyfélkörnek. Az MVM ismételten arra kéri érintett ügyfeleit, hogy saját érdekükben mielőbb adják meg e-számla fogadásra alkalmas e-mail-címüket.

A változás 2025. július 1-jén lép életbe és a földgáz- valamint villamosenergia-vásárlási és/vagy hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, egyéb szervezeteket, például önkormányzatokat, a jogi személyiséggel nem rendelkező vallási közösséget, sportegyesületeket, közhasznú társaságokat, alapítványokat, és az olyan magánszemélyeket érinti, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet végeznek. Az MVM a változásról az érintett ügyfeleit folyamatosan tájékoztatja.

Az MVM Next felhívja érintett ügyfelei figyelmét, hogy az e-mailben történő számlaküldéshez elengedhetetlen a számlafogadásra biztosított, megfelelő méretű tárhellyel rendelkező postafiók és az ehhez tartozó e-mail-cím.

Az egyetemes szolgáltatásban ellátott nem lakossági ügyfelek az e-számlára váltáshoz abban az esetben töltsék ki az erre a célra létrehozott online űrlapot, ha az MVM Nexttől külön értesítést kapnak az e-számla-nyilatkozathoz szükséges kóddal. Az űrlap az mvmnext.hu/Eszamla oldalon érhető el.

A személyre szóló tájékoztatástól függetlenül is van lehetőség áttérni e-számlára, amelyet legegyszerűbben az MVM Next online ügyfélszolgálatán a Számláim / Számlabeállítások / Papírszámla beállítások menüpontban, vagy az MVM Next appban a Felhasználási helyeim / Számláim / Számlabeállítások / Papírszámla beállítások menüpontban tudnak megtenni.

A versenypiaci szerződéssel rendelkező ügyfelek az űrlapot az mvmenergiakereskedo.hu/eszamlanyilatkozat oldalon érik el.

Amennyiben a versenypiaci szerződéssel rendelkező ügyfelek nem adnak meg e-számla fogadására alkalmas e-mail-címet, az MVM Next július 1-jétől a nyilvános cégadatbázisból elérhető e-mail-címre küldi az e-számlákat.

A számla formátuma nem változik, a jelenleg is alkalmazható és a jogszabályi követelményeknek megfelelő számlakép alapján készül az elektronikus számla is. Ezek a számlák ugyanakkor kizárólag elektronikus formában hitelesek (időbélyegzővel és elektronikus aláírással ellátottak), digitális megőrzésükről az érintett ügyfeleknek kell gondoskodniuk. A számlák adminisztratív és könyvelési célra kinyomtatva is felhasználhatók.