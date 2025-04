Mintegy 1100 kérelem érkezett április elejéig a méltányossági gyógyszerkérelmeket elbíráló Batthyány-Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért (BSLAGY) nevű szervezethez – írja a Népszava.

Az évre a BSLAGY részére a költségvetési törvényben 45 milliárd forint szerepel, ennek időarányos részét, 39,5 milliárd forintot fordíthatják 2025-ben a támogatásokra. Az alapítvány kizárólag a biztosítási jogviszonnyal rendelkező betegeknek adhat támogatást. De elutasító határozatuk ellen a biztosítottaknak sincs lehetőségük jogorvoslatra.

A jogviszony ellenőrzését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) végzi. A civil szervezet működtetése sok szállal kapcsolódik az egészségbiztosítóhoz: így például a még nem közfinanszírozott terápiák kérvényeit továbbra is a NEAK elektronikus felületén lehet benyújtani, majd azokat ők továbbítják az alapítvány munkatársainak.

Ez mindenkinek könnyítés, hiszen sok esetben a beteg nem tudja pontosan, hogy kinek az illetékességébe tartozik az adott kérelem

Az alapítvány azt is közölte, hogy a hozzájuk eljutott kérelmek elbírálásához – ha szükséges, külső szakértőket is bevonnak. Ez a testület, most még hetente ülésezik. Megjegyezték azt is, hogy a sürgős igényeket igyekeznek prioritásként kezelni és lehető legrövidebb, ésszerű határidőn belül választ küldeni az érintettek részére.

Az alapítványt többek között azért is hozták létre, hogy a drága terápiákra indult civil gyűjtésekből megmaradt összegek fölajánlhatóak és újraoszthatóak legyenek. Ezzel kapcsolatban az írták, ha érkeznek ilyen felajánlások, azok nyomon követhetők lesznek, külön számolnak el céges, illetve az egyéni befizetésekkel. Érkezhetnek egyedi felajánlások egy konkrét kezelésre, illetve általánosan a civilszervezet céljainak megvalósítására is.