Január 14-én bejegyezték a Batthyány-Strattmann László Alapítvány a Gyógyításért közhasznú alapítványt. Ez a civil szervezet dönt a jövőben arról, hogy mely betegek juthatnak hozzá azokhoz az innovatív terápiákhoz, amit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) még nem fogadott be.

Az alapítvány képviselője: Kovácsné Putnoki Katalin

A kuratórium tagjai: Kovácsné Putnoki Katalin, Dr. Boncz Imre, Szebik Imre, Dr. Sebők Szilvia, Dr. Szántó Éva.

Alapítvány dönt a méltányossági eljárásokról

A „szegények orvosáról” elnevezett szervezet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) támogatásával nem rendelhető gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához járul hozzá egyedi elbírálás után. Valamint az állampolgárok adójuk 1 százalékát is felajánlhatják az alapítvány számára. A most bejegyzett alapítvány számára évente 30-40 milliárd forintot biztosítanának, és ide érkeznek be majd azok az adományokból megmaradt összegek is, amit valakinek a gyógyulásáért adtak össze az emberek.

Az alapítvány majd azokban az ügyekben dönt, amikor a kezelőorvosok olyan teljesen új terápiákat vagy gyógyászati segédeszközöket kérnek a betegeik számára, amelyeknek nincs NEAK támogatása.

Néhány éve még 700 millió forint volt egy beteg legdrágább gyógyszere, ma már 1 milliárd 300 millió forintos gyógyszer is létezik, erről Bidló Judit, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára beszélt a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság tavaly novemberi kongresszusán.

Ez nemcsak pénzügyi, hanem jelentős részben társadalmi kérdés is, hogy a rendelkezésre álló összegből egyetlen ember gyógyszerére milyen esetben költsenek vagy ne költsenek és azt milyen más tételek rovására tegyék meg.

Régóta nem volt gyógyszerbefogadás

2025-ben a gyógyszerkassza hét százalékkal nő, megközelítőleg 535 milliárd forint jut mindenféle terápiás kezelésre, erről itt írtunk bővebben.

Kép: Economx

Bár azt ígérte tavaly Bidló Judit, hogy 2025. január 1-jén hatvan készítmény 75 indikációban történő befogadása megtörténik, az eddig még jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy mely terápiákat támogatja a NEAK.

Írtunk kérdéseket a Belügyminisztériumnak, hogy mikor várható, hogy a NEAK befogadja az innovatív terápiákat, amint válaszolnak, megírjuk.

A jelenleg befogadásra váró készítmények között körülbelül ugyanannyi a kardiológiai és az emlődaganatos betegek számára megjelenő új terápia.

Amíg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett gyógyszer nem kerül be a hazai támogatási rendszerbe, addig a súlyos betegek egyedi méltányossági eljárás keretében kérhetik, hogy az egészségbiztosító engedélyezze számukra a terápiát.

A NEAK-hoz egyébként minden munkanap 100-150, évente 22-25 ezer egyedi kérelem érkezik, erről a Népszava írt. Amíg 2021-ben alig tízezer beteg egyedi gyógyszertámogatására 30 milliárd forintot költöttek, addig 2023-ban már 15 600 esetet finanszíroztak, és 48,2 milliárdért vásároltak számukra gyógyszert.