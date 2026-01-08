Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője Orbán Viktornak címzett írásbeli kérdésében arra hívta fel a figyelmet, hogy több erdélyi magyar család számolt be arról: a Nemzeti Választási Iroda választási regisztrációról szóló leveleket olyan személyek nevére is kiküldte, akik évek óta, hivatalosan anyakönyvezve elhunytak Romániában.

A képviselő szerint a jelenség arra utal, hogy a határon túli magyar állampolgárok esetében a választói adatbázis frissítése nem automatikus, hanem a hozzátartozók külön adminisztratív lépéseitől függ.

Amennyiben ez elmarad, az érintettek akár hosszú éveken át „élőként” szerepelhetnek a nyilvántartásban.

A DK-s politikus több kockázatra is felhívta a figyelmet: a választói névjegyzék pontosságának hiányára, a levélszavazás sebezhetőségére, valamint arra, hogy visszaélésekre adhat lehetőséget, ha egy elhunyt személy választási csomagja ténylegesen visszaküldhető.

A kérdésre Tuzson Bence miniszter megbízásából Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára válaszolt.

A válasz elsősorban a választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseit idézi, hangsúlyozva, hogy a levélben szavazó választópolgár is csak „személyesen” fejezheti ki választói akaratát.

Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a Büntető Törvénykönyv három évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a választási visszaéléseket.

Az államtitkár arra is emlékeztetett, hogy a választási szervek a kormánytól függetlenek, nem utasíthatók, és tevékenységükről az Országgyűlésnek számolnak be.