Nyilvántartásba vette az első jelölőszervezeteket az áprilisi országgyűlési választásra csütörtöki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A választáson indulni szándékozó jelölőszervezeteknek nyilvántartásba kell vetetniük magukat; a szervezetek folyamatosan juttatják el kérelmeiket az NVB-hez. A közös jelöltet, listát állító jelölőszervezeteknek külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat.

A bizottságnak a bejelentéstől számított négy napon belül kell döntenie a jelölőszervezet nyilvántartásba vételéről, ehhez előbb a Nemzeti Választási Iroda (NVI) ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.

Az NVB csütörtöki ülésén - mivel a bejelentések megfeleltek a jogszabályban támasztott követelményeknek - 26 jelölőszervezetet vett nyilvántartásba. Ezek a nyilvántartásba vétel sorrendje szerint a következők:

  • Demokratikus Koalíció,
  • Mi Hazánk Mozgalom,
  • Szabad Ország Mozgalom,
  • Fidesz-Magyar Polgári Szövetség,
  • Kereszténydemokrata Néppárt,
  • Országos Horvát Önkormányzat,
  • Tea Párt Közösség,
  • Jobbik Magyarországért Mozgalom,
  • Magyar Munkáspárt,
  • Tisztelet és Szabadság Párt,
  • Otthon Védelme Ingatlan Párt,
  • Magyarországi Romák Országos Önkormányzata,
  • Országos Ruszin Önkormányzat,
  • Szociáldemokraták Pártja,
  • Országos Lengyel Önkormányzat,
  • Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat,
  • Magyarországi Németek Országos Önkormányzata,
  • A Szolidaritás Pártja, Normális Élet Pártja,
  • Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei Párt,
  • Magyar Szocialista Párt,
  • Országos Szlovák Önkormányzat,
  • Magyar Kétfarkú Kutya Párt,
  • Országos Örmény Önkormányzat,
  • Magyarországi Románok Országos Önkormányzata,
  • Merj Magyarország Párt.

Az NVB visszautasította a nyilvántartásba vételét

  • az Összefogás a Civilekért Pártnak,
  • valamint a Vállalkozók Szövetsége a Reformokért nevű pártnak,

mert a két szervezet bejelentésekor eljárt, képviseleti joggal bíró személy megbízása megszűnt, képviseleti joga sem a választás kitűzésének időpontjában, sem a szervezet bejelentésének időpontjában már nem állt fenn, így a bejelentések nem feleltek meg a jogszabályi követelményeknek.

Az NVB határozatai nem jogerősek, ellenük három napon belül lehet felülvizsgálatot kérni a Kúriától.

Az április 12-i parlamenti választáson országos pártlistát az a párt állíthat, amelyik legalább tizennégy vármegyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított.

Az országgyűlési választáson az országos nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi listát állíthatnak, ennek feltétele, hogy a nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének február 2-ig döntenie kellett a nemzetiségi lista állításáról, valamint szükséges a listaállításhoz a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása.

Az országos listákat legkésőbb március 7-én 16 óráig lehet bejelenteni az NVB-nél.

Az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatása szerint az országgyűlési választások kitűzésének napján, január 13-án 168 jogerősen bejegyzett párt szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában. Négy évvel ezelőtt 43 pártot és 12 országos nemzetiségi önkormányzatot vettek nyilvántartásba a választásra.