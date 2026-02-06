Nyilvántartásba vette az első jelölőszervezeteket az áprilisi országgyűlési választásra csütörtöki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). A választáson indulni szándékozó jelölőszervezeteknek nyilvántartásba kell vetetniük magukat; a szervezetek folyamatosan juttatják el kérelmeiket az NVB-hez. A közös jelöltet, listát állító jelölőszervezeteknek külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat.
A bizottságnak a bejelentéstől számított négy napon belül kell döntenie a jelölőszervezet nyilvántartásba vételéről, ehhez előbb a Nemzeti Választási Iroda (NVI) ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.
Az NVB csütörtöki ülésén - mivel a bejelentések megfeleltek a jogszabályban támasztott követelményeknek - 26 jelölőszervezetet vett nyilvántartásba. Ezek a nyilvántartásba vétel sorrendje szerint a következők:
- Demokratikus Koalíció,
- Mi Hazánk Mozgalom,
- Szabad Ország Mozgalom,
- Fidesz-Magyar Polgári Szövetség,
- Kereszténydemokrata Néppárt,
- Országos Horvát Önkormányzat,
- Tea Párt Közösség,
- Jobbik Magyarországért Mozgalom,
- Magyar Munkáspárt,
- Tisztelet és Szabadság Párt,
- Otthon Védelme Ingatlan Párt,
- Magyarországi Romák Országos Önkormányzata,
- Országos Ruszin Önkormányzat,
- Szociáldemokraták Pártja,
- Országos Lengyel Önkormányzat,
- Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat,
- Magyarországi Németek Országos Önkormányzata,
- A Szolidaritás Pártja, Normális Élet Pártja,
- Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei Párt,
- Magyar Szocialista Párt,
- Országos Szlovák Önkormányzat,
- Magyar Kétfarkú Kutya Párt,
- Országos Örmény Önkormányzat,
- Magyarországi Románok Országos Önkormányzata,
- Merj Magyarország Párt.
Az NVB visszautasította a nyilvántartásba vételét
- az Összefogás a Civilekért Pártnak,
- valamint a Vállalkozók Szövetsége a Reformokért nevű pártnak,
mert a két szervezet bejelentésekor eljárt, képviseleti joggal bíró személy megbízása megszűnt, képviseleti joga sem a választás kitűzésének időpontjában, sem a szervezet bejelentésének időpontjában már nem állt fenn, így a bejelentések nem feleltek meg a jogszabályi követelményeknek.
Az NVB határozatai nem jogerősek, ellenük három napon belül lehet felülvizsgálatot kérni a Kúriától.
Az április 12-i parlamenti választáson országos pártlistát az a párt állíthat, amelyik legalább tizennégy vármegyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított.
Az országgyűlési választáson az országos nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi listát állíthatnak, ennek feltétele, hogy a nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének február 2-ig döntenie kellett a nemzetiségi lista állításáról, valamint szükséges a listaállításhoz a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása.
Az országos listákat legkésőbb március 7-én 16 óráig lehet bejelenteni az NVB-nél.
Az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatása szerint az országgyűlési választások kitűzésének napján, január 13-án 168 jogerősen bejegyzett párt szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában. Négy évvel ezelőtt 43 pártot és 12 országos nemzetiségi önkormányzatot vettek nyilvántartásba a választásra.
