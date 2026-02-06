Elon Musk több mint 700 milliárd eurós (800 milliárd dollár) vagyonával a világ leggazdagabb embere, mégis boldogtalannak vallotta magát. A techmilliárdos X közösségi platformján egy bejegyzésében panaszkodott, azt írta: „aki azt mondta, hogy a pénz nem boldogít, tényleg tudta, miről beszél”, és odabiggyesztett egy szomorú emojit is.

Posztját csütörtökig több mint 54 millióan látták, és közel 80 ezer felhasználó reagált is rá, a szánalomtól a gúnyolásig terjedtek a hozzászólások. Egyesek egyetértettek Muskkal, mások viszont nyafogással és cinizmussal vádolták, figyelembe véve a világ szenvedéseit. Többen tanácsolták neki, hogy forduljon Istenhez, vagy adakozzon: „Ha a vagyonodat elosztanád a világban, nyolc milliárd ember lenne boldogabb” - írta egy kommentelő.

Az amerikai hedgefund-menedzser, Bill Ackman is adakozásra buzdította Muskot. „A boldogságot egy hosszú távú kapcsolatban is meg lehet találni valakivel, aki igazán különleges. Itt az ideje, hogy megtaláld ezt az embert az életedre” - javasolta Elon Musknak az n-tv.de német hírportál beszámolója szerint.