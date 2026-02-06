Vitalij Klicsko azt mondta: nem lesz fűtés Darnyickij és Dnyiprovszkij kerületekben, mert a hőerőművet súlyos károk érték, a javítások pedig várhatóan hónapokig elhúzódnak. A városi hatóságok nap közben közzétették az érintett épületek listáját, amelyek mindegyike a Dnyepr keleti partján található - írta az MTI.

A vezetékekből az érintett háztömbökben leengedték a vizet, hogy ne fagyjanak be, és lehetőség szerint igyekeznek biztosítani a háztömbök áramellátását - számolt be a kijevi polgármester.

Hozzátette, hogy a városrészekben kilenc további iskolát fűtenek mobil kazánokkal, és további 64 melegedőt alakítanak ki a lakók számára.

Az ukrán főváros lakói gyakorlatilag áram-, fűtés- és ivóvízszolgáltatás nélkül maradtak az oroszok által január elején indított súlyos légicsapások nyomán, miközben bőven fagypont alatti a hőmérséklet, ami a következő héten az előrejelzések szerint mínusz 10 Celsius-fok alá is süllyedhet.