A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ipar 2025. decemberi adatairól szóló első becslését.

E szerint 2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, míg a munkanaphatástól megtisztítva 1,0 százalékkal mérséklődött. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,9 százalékkal nagyobb volt a 2025. novemberinél. 2025 egészében az ipari termelés volumene 3,2 százalékkal kisebb volt, mint 2024-ben.

A feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, valamint az élelmiszer-, ital- és dohánytermék-gyártás kis mértékben, míg a számítógép-, elektronikai-, optikai termékgyártás és a villamos berendezés gyártása nagymértékben bővült.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 0,9 százalékkal emelkedett.