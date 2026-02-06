Az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) tájékoztatása szerint nullaszázalékos béremelést ajánlott a dolgozóknak az Audi Hungaria vezetése.

A szakszervezet honlapján olvasható közlemény szerint február 4-én lezárult a bértárgyalások első egyeztetési fordulója a szakszervezet és a munkáltató között az autóipari cég üzemében. Az eseményen a munkáltató tárgyalódelegációja ismertette a határozott tárgyalási álláspontját:

alapbéremelés nem lehetséges, valamint az egyszeri és VBK (választható béren kívüli juttatás) kifizetés nem fenntartható.

Németh Kinga, a munkáltató tárgyalódelegációjának vezetője a megbeszélésen azt hangsúlyozta: különösen fontos a vállalat jövőképességének erősítése minden eszközzel, azért, hogy eséllyel pályázhassanak új termékekért. Cél: a regionális munkaerőpiachoz mért magasabb bérszínvonal csökkentése. Az AHFSZ delegációjának vezetője, Zsidi Dávid, határozottan leszögezte, hogy egyik ponttal sem értenek egyet. Kiemelte, hogy a tárgyalások legfontosabb témái a foglalkoztatás biztonsága, a munkaterhelés csökkentése, a bérelemek védelme és a jövedelmi szint megtartása és fejlesztése

Az Audi Hungaria Zrt.-nél legutóbb két évvel ezelőtt kötöttek bérmegállapodást 24 hónapos futamidővel, amely 2024. április 1-jétől 2026. március 31-ig érvényes. Ennek elemei között szerepelt egy 6 százalékos alapbéremelés 2024 áprilisától és egy 4 százalékos alapbéremelés 2025 áprilisától - írta a közleményt kíszúró 24.hu.