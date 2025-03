Az amerikai gazdaság egyre nagyobb bizonytalansággal küzd, az új vámok nemcsak a vállalatokat, hanem a fogyasztókat is sújtják, miközben a gazdasági előrejelzések és a globális kereskedelmi helyzet további zűrzavart okozhatnak. A vámok hatásaitól való félelem már most is érzékelhető, hiszen a cégek és a piacok is egyre nehezebben kezelik a politikai és gazdasági bizonytalanságot. Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.