A KSH keddi jelentése szerint:

2025. februárban a vendégek száma összességében 14, a vendégéjszakáké 3,9%-kal emelkedett a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 8,9, a vendégéjszakáké 2,7%-kal bővült 2024 februárjához képest.

A vendégéjszakák 73%-a kötődött a kereskedelmi szálláshelyekhez, ahol a forgalom 3,2%-kal meghaladta az előző évit. A magán- és egyéb szálláshelyeken 5,7%-kal több vendégéjszakát regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma 5,4%-kal több, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,1%-kal kevesebb

volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 3,6%-kal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,1%-kal mérséklődött 2024 februárjához képest.

hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 18, az

általuk eltöltött vendégéjszakáké 7,5%-kal növekedett 2024 februárjához képest.

17%-kal több az egy évvel korábbinál.

A forintgyengülés miatt több magyar fog belföldön nyaralni

Az MBH elemzésében azt írja, 2025-ben azt várják, hogy folytatódik az idegenforgalom növekedési trendje a nemzetközi folyamatokkal összhangban. Árnyalva a képet,

a forint esetleges gyengülése miatt drágulhatnak a külföldi utazások, így elképzelhető, hogy idén több magyar fog belföldön nyaralni.

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint vidéken idén a szállodák esetében várhatóan 10 százalék alatti szobaár-emelkedéssel lehet számolni, míg Budapesten a drágulás a 10 százalék feletti szintet is elérheti, a külföldi turisták miatt. Budapesten nagyjából 1500 új szállodai férőhely kerülhet átadásra 20245-ben.