A KSH közölte, 2024. októberéhez viszonyítva 12 hónap alatt Az élelmiszerek ára 3,9 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 1,7 százalékkal), ezen belül a tojásé 20,2, a csokoládé, kakaóé 16,1, a kávéé 14,8, az édesipari lisztesárué 12,8, a büféáruké 10,3, a gyümölcs-, zöldségléé 9,0, az iskolai étkezésé 7,7, az alkoholmentes üdítőitaloké 7,2, a péksüteményeké 6,5, az étolajé 5,3, a baromfihúsé 3,1 százalékkal.

A termékcsoporton belül a margarin ára 27,8, a liszté 14,8, a tejtermékeké 10,2, a tejé 8,9, a cukoré 8,8, a párizsi, kolbászé 6,6, a sertéshúsé 5,8 százalékkal mérséklődött.

A háztartási energiáért 10,7 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,7, az elektromos energia 2,1 százalékkal drágult.

A szeszes italok, dohányáruk ára 7,5 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,7 százalékkal.

A szolgáltatások 6,7 százalékkal drágultak, ezen belül az üdülési szolgáltatások 13,2, a járműjavítás és -karbantartás 10,1, az egészségügyi szolgáltatások 9,7, a testápolási szolgáltatások 9,4, a lakásjavítás és -karbantartás, valamint a lakbér 9,0-9,0, a sport, múzeumi belépők 8,4 százalékkal.

Egy hónap alatt, 2025. szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak a fogyasztói árak, a legnagyobb mértékben a ruházkodási cikkek drágultak a szezonváltás miatt, 2,3 százalékkal.

Ismét kérdéses az alapkamat csökkentése

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója az Economx-nek eljuttatott kommentjében úgy fogalmazott, az előzetes várakozásuknak megfelelő éves inflációs adat a Covid előtti évek átlagos havi szezonalitásánál alacsonyabb volt.

Hozzátette, az inflációs célsávból az év elején nagymértékben kilépő hazai mutató várakozásuk szerint idén utoljára tartózkodott 4 százalék felett, novembertől látványos csökkenésre számítanak, ami kitarthat a következő hat hónapban is, legfőképpen a bázishatások miatt.

Kiss Péter hangsúlyozta, hogy a jegybanki célsávba érő infláció miatt újra előtérbe kerülhet az alapkamat csökkentésének kérdése, amit a következő fél évre a piac már kiárazott, és így akár komolyabb mozgásokat generálhat a forint árfolyamában.