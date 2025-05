Az MNB pénzforgalmi tájékoztatója alapján 2024. utolsó negyedévében 21 118 363 alkalommal vettek fel készpénzt ATM-en keresztül itthon, összesen 2323,7 milliárd forint értékben.

A Bankmonitor azt írja, ez annyit jelent, hogy egy megbízás átlagos értéke nagyságrendileg 110 ezer forint volt, ami bőven a havi 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételi limit van.

A tavalyi év utolsó negyedévének adatai alapján havonta átlagosan 7 039 454 alkalommal vesznek fel bankkártyával készpénzt, tavaly év végén 6 619 289 darab elsődleges bankszámla volt, ami azért fontos, mert minden számlatulajdonos csak egy számlájához kapcsolódóan kérheti a jogszabályi díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget.

Ennek alapján pedig havonta kicsivel több, mint egy, egész pontosan 1,06 készpénzfelvétel jutott egy elsődleges számlára, vagyis a számlatulajdonosok két darab díjmentes lehetőségbe is beleférnének.

Vagyis a statisztikák alapján a lap szerint összbanki szinten is teljesen ingyenes lehetne a bankautomatából történő készpénzfelvétel.

A lap ugyanakkor hozzáteszi, hogy nem tud a statisztika sem mindent megmutatni, hiszen a céges számláról történő készpénzfelvételek is megjelennek az adatok között, miközben arra a díjmentesség nem terjed ki, és olyanok is akadhatnak, akik jóval több, mint 150 ezer forint készpénzt vesznek fel havonta, de az is előfordulhat, hogy a szokásoktól eltérően épp 150 ezer forintnál nagyobb összegre lenne szüksége a számlatulajnak. Vagy egy vis major esemény eredményezhet egy extra, 3. készpénzfelvételt is a hónapban.