Amikor egy karácsonyra kapott ajándék nem egyszerűen nem tetszik, hanem meghibásodik, egészen más jogok lépnek életbe, mint az elállás esetében. Ilyenkor a szavatosság, azon belül is a kellékszavatosság, illetve bizonyos termékeknél a jótállás szabályai határozzák meg, mit kérhet a vásárló az eladótól – írja a Femina.

A kellékszavatosság a Polgári Törvénykönyvben szabályozott jogintézmény, amely azokra a hibákra vonatkozik, amelyek már a vásárláskor is fennálltak, akkor is, ha ezek csak később derülnek ki. Fogyasztói szerződések esetén a szavatossági idő jellemzően két év, ám ezen belül sem mindegy, mikor jelentkezik a probléma.

Az első tizenkét hónapban az eladónak kell bizonyítania, hogy a hiba nem volt jelen az értékesítéskor, míg a második évben már a vásárlóra hárul a bizonyítás, ami sokszor szakértői véleményt igényel.

Ha bebizonyosodik a hibás teljesítés, a fogyasztó több lehetőség közül választhat. Elsőként javítást vagy cserét kérhet, kivéve, ha ezek nem megoldhatók vagy aránytalan többletköltséget jelentenének az eladó számára. Csere esetén a szavatossági idő újraindul, javításnál viszont csak a kicserélt alkatrészre vonatkozik, ugyanakkor a teljes időszak meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a termék használhatatlan volt.

Amennyiben sem javításra, sem cserére nincs lehetőség, a vásárló kérhet árleszállítást, végső esetben pedig elállhat a szerződéstől, ami a vételár visszafizetését jelenti. Fontos kiemelni, hogy az eladó ilyenkor nem kényszerítheti a vevőt levásárlásra. Jelentéktelen hibánál jellemzően árengedmény jár, de a használatot akadályozó, súlyos probléma esetén a teljes összeg visszakérhető.

Nem minden esetben lehet azonban élni ezekkel a jogokkal. Ha a vásárló már a vásárláskor tudott a hibáról, ha a meghibásodást ő maga okozta, vagy ha természetes elhasználódásról van szó, a szavatosság nem érvényesíthető.

Ugyanez igaz akkor is, ha nem lehet bizonyítani a vásárlást: számla vagy nyugta hiányában a jogérvényesítés rendkívül nehézzé válik, különösen magánszemélyek közötti adásvételnél.

A jótállás a szavatosságon túlmutató többletfelelősséget jelent. Egyes tartós fogyasztási cikkeknél jogszabály írja elő, hogy az eladó többéves jótállást biztosítson, amelynek időtartama a termék árától függ. Ilyenkor a teljes jótállási idő alatt a kereskedőt terheli a bizonyítási kötelezettség, ami a vásárló számára jóval kedvezőbb helyzetet teremt.

Fontos tudni azt is, hogy ha egy termékről már a vásárlást követő napokban kiderül, hogy hibás, az eladónak három munkanapon belül kötelező cserélnie azt.

Vitás helyzetekben a békéltető testületek és a fogyasztóvédelmi hatóságok nyújthatnak segítséget, de sok kellemetlenség már azzal elkerülhető, ha a vásárlók pontosan ismerik jogaikat, és nem hagyják, hogy egy apró hiba miatt végleg elússzon a pénzük.