Új katonai szabályozás lép életbe Németországban, amely januártól komoly következményekkel járhat a fiatalok számára. A Welt beszámolója szerint

az új katonai szolgálati törvény alapján a kérdőív hibás kitöltése vagy elmulasztása akár 1000 eurós bírságot is maga után vonhat. Ennél is súlyosabb következménye lehet annak, ha valaki indoklás nélkül nem jelenik meg az orvosi alkalmassági vizsgálaton: ilyen esetben rendőri intézkedésre is sor kerülhet.

A jogszabály értelmében 2026 elejétől minden 18. életévét betöltő nő és férfi megkapja a katonai szolgálati kérdőívet, annak kitöltése azonban kizárólag a férfiak számára kötelező. A levelek egy 16 jegyű azonosítókódot és egy QR-kódot tartalmaznak, amelyek az online kérdőívhez vezetnek. Az alapadatokat (név, születési idő, lakcím) a rendszer automatikusan tölti ki a lakcímnyilvántartás alapján.

A német védelmi minisztérium hangsúlyozta: a kötelezettségek figyelmen kívül hagyása nem puszta adminisztratív mulasztás, hanem jogi következményekkel járó cselekmény.

A szigorítás célja a Bundeswehr megerősítése. Berlin tervei szerint 2035-re akár 270 ezer fős aktív haderőt szeretnének felállítani, amelyhez elengedhetetlen a fiatalok pontos nyilvántartása és mozgósíthatósága.

Hasonló lépésekre készül Finnország is. A védelmi minisztérium közlése szerint Alexander Stubb finn elnök aláírta ugyanis azt a törvényt, amely a tartalékos katonák felső korhatárát 65 évre emeli.

A szabályozás szerint a sorkatonák rangtól függetlenül annak az évnek a végéig maradnak tartalékosok, amelyben betöltik a 65. életévüket, míg a magasabb rangú tisztek esetében akár felső korhatár sem lesz, amennyiben egészségileg alkalmasak.

A finn reform következtében a tartalékos állomány létszáma az elkövetkező években jelentősen nőhet: a kormány számításai szerint 2031-re megközelítheti az egymillió főt. A módosítás elsősorban a háborús feladatokra alkalmas állományt érinti, az önkéntes honvédelmi részvételre továbbra sincs életkori korlát. A jogszabály 2026. január 1-jén lép hatályba, és a polgári szolgálatra vonatkozó szabályozást is ehhez igazítják.