Partnerséget kötött az MBH Bank a Mol Magyarországgal annak érdekében, hogy új ATM-jei minél szélesebb körben, könnyen megközelíthető helyszíneken legyenek elérhetőek. A Mol országos töltőállomás-hálózata és magas ügyfélforgalma ideális környezetet biztosít az automaták telepítéséhez. Az együttműködés révén a töltőállomásokon a kávézók és csomagautomaták mellett új kényelmi szolgáltatásként jelennek meg az ATM-ek. A partnerség első szakaszában az MBH Bank 55 töltőállomásra helyez el ATM-eket, amelyek közül 42 már üzemel.

Az MBH jelenleg több mint 1050 készpénzautomatát üzemeltet több mint 700 településen, amelyek közül 300 kistelepülésen egyedüli pénzintézetként biztosítja ezt a szolgáltatást. A pénzügyi szolgáltatások hozzáférésének biztosítása érdekében a bank idén gyors ütemben, havonta 50-60 automata telepítésével tovább bővíti ATM-hálózatát, ezek jó részét Mol-kutakra helyezik ki.

A fejlesztési projekt eredményeként az év végére több mint 1400 helyszínen leszenek elérhetők az automaták, ez a projekt indulásához képest több mint 700 új telepítési pontot, vagyis duplázódást jelent. A projekt több mint 10 milliárd forintos költséggel valósul meg.

A kormány mindenhova ATM-et tenne

Országszerte jelenleg 967 településen működik bankjegykiadó automata, azonban a kistelepüléseken a nagyobb városokhoz képest kevésbé elterjedt ez a szolgáltatás. Ez hagyományosan alakult így, és sok esetben indokolatlannak is tűnik ezek telepítése, hiszen bolt és posta sem üzemel a településen – így a felvett készpénz elköltéséhez buszra kell szállni. Arról nem beszélve, hogy olyan települések is vannak Magyarországon, ahol még az áramellátás sem biztosított, ezekre a helyekre ATM-et telepíteni merész döntésnek tűnik.

A kormány ugyanis „minden településre ATM-et” programjával azt szeretné elérni, hogy a bankok új automatákat helyezzenek ki és a jelenlegeiket nem szüntethetik meg. Ahogy a rendelet fogalmaz, „automata bankjegykiadó gépet üzemeltető hitelintézet a rendelet hatálybalépésekor már meglévő ATM üzemeltetését – ide nem értve az ATM cseréjét -, valamint bankfiók fizetési számláról történő készpénzkifizetési szolgáltatását nem szüntetheti meg”.

Ha ezt nem tartják be a bankok, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az üzemeltetővel szemben 2 millió forinttól 200 millió forintig terjedő bírságot szab ki. Korábbi cikkünkben térképen mutattuk be azt is, hogy pontosan hol helyezhetnek ki új automatákat a pénzintézetek.

Az MBH közölte: ügyféligényekre reagálva már a tavalyi évben elindította ATM-telepítési és modernizációs programját, amellyel az MNB előírásain túlmutató jelentős fejlesztést tűzött ki célul. A bank teljesíteni fogja a legfrissebb jogalkotói elvárásokat.

Kell a készpénz is?

„Bankunk célja, hogy közel 2,5 millió ügyfelünket úgy és ott szolgáljuk ki, ahogyan és ahol az számukra a legkényelmesebb – legyen az valamelyik elektronikus csatornánk vagy országszerte elérhető fiók- és ATM-hálózatunk” – mondta Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a pénzintézet sajtótájékoztatóján.

Kép: MBH

Aláhúzta: bár a digitális fizetési módok térnyerése folyamatos, a készpénzhasználat továbbra is fontos szerepet tölt be a mindennapokban. Az új ATM-ek telepítése során kiemelt céljuk, hogy a forgalmas helyszíneken gyors és kényelmes készpénzfelvételi lehetőséget biztosítsanak ügyfeleiknek.

A fejlesztés részeként folytatják a régebbi automaták modernizációját is. 2024-ben több mint 500 új generációs ATM-et helyeztek üzembe, így jelenleg országszerte több mint 1050 korszerű berendezés biztosítja a kiszolgálást.

Kártya vagy készpénz?

Hazánkban az emberek 98 százaléka rendelkezik legalább egy bankkártyával, és az elmúlt két évben 4 százalékkal nőtt azok száma, akik több mint két bankkártyát használnak.

A jegybank adatai szerint tavaly a hazai pénzforgalmi szolgáltatók pénztáraiban közel 2,7 millió készpénz ki- és befizetési tranzakció zajlott le, mintegy 3365 milliárd forint összértékben. Ezzel párhuzamosan a hazai ATM-készülékeken 25 millió készpénz ki- és befizetési tranzakció történt, mintegy 3317 milliárd forint értékben.

Az ATM-eken az átlagos tranzakciós érték 130 ezer forint, míg a fióki pénztárakat a nagyobb összegű, általában millió forintot meghaladó tranzakciók miatt keresik fel az ügyfelek.

Nem csak benzinkút

„Töltőállomásaink ma már jóval többek egyszerű benzinkutaknál – olyan szolgáltatóközpontok, ahol az ügyfelek kávét vehetnek, csomagot adhatnak fel, sorsjegyet vásárolhatnak, és mostantól a pénzügyeiket is kényelmesen intézhetik” – erről már Ratatics Péter, a Mol-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója beszélt.

A Fresh Corner koncepció a „shape tomorrow” stratégia részeként támogatja a vállalatcsoport célkitűzését, hogy a töltőállomásokat komplex mobilitási és szolgáltatási központokká alakítsa – helyekké, ahol az utazók mindent megtalálnak, amire útközben szükségük lehet.