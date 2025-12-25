Különös titokra derült fény az államháztartás füstös szobáiban!

Nemcsak a befagyasztott uniós források ütnek (egy 1600 milliárdos!!!) rést a magyar költségvetésen, hanem a jövedéki adó részbevételei is csökkentek a tavalyi eredményekhez képest. Bár a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adatai szerint a jövedéki adóból származó bevétel november végéig 1482,9 milliárd forintot tett ki, amely 1,6 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbi bevételnél, a dohánytermékek utáni bevételek jelentősen csökkentek. Idén eddig 468,2 milliárd forint érkezett a dohánygyártmányok után fizetett jövedéki adóból, ehhez képest 2024 novemberében a számláló 513,1 milliárd forintnál járt.

Ez 44,9 milliárd forintos bevételvisszaesés az előző évhez képest. Egyébként 2024-ben 553, 2023-ban pedig 505 milliárd forint jövedéki adó érkezett be a költségvetésbe a dohánygyártmányok után.

Az NGM szerint a dohánytermékek utáni bevételek csökkenésének hátterében a 2025. januári adómérték-emelésből fakadó készletezési hatás, valamint az ízesített, hevített dohánytermékekre vonatkozó jogszabályváltozásra adott piaci reakció, a 2024. júliusi készletezés együttes hatása áll.

Még szeptemberben közölt egy összeállítást a hazai dohánypiacról a 24.hu, amelyből többek között kiderül, hogy a hagyományos értelemben vett cigarettáknál a 2023-ig tartó dinamikus visszaesés 2024-re megállt, miközben bár csökkent a hevítéses dohánytermékek forgalma, de az a különbség megjelent a hevítéses termékek piacán. Ezt egy uniós szabályozással magyarázták, amelynek értelmében a hevítéses dohánytermékeknél is betiltották a karakteres ízű variánsokat, vagyis, amelyeknél az ízesítés elfedte a természetes dohányízt. Az Országos Dohányboltellátó Kft.-nek tavaly július 7-éig szállíthattak a dohányipari vállalatok ilyen típusú termékeket, ugyanakkor azokat még lehetett értékesíteni - írta a 24.hu.

A portál információi szerint a készletek idén februárban kezdtek el teljesen kifogyni, miközben egyre nagyobb számban megjelentek a piacon az új, dohányzási célú gyógynövénytermékek, amelyek alternatívát nyújtottak az ízesített termékek piacán. A jogszabályok ugyanis megkülönböztetik egymástól a hevítéses dohánytermékeket és a hevítéses termékeket. Arra jutottak, hogy az előbbi kategóriánál tehát éppen azért lehet volumenben szokatlan nagy visszaesés az elmúlt fél évben, mert sokan átálltak az utóbbi, dohánymentes verziókra.

Ezek alapján nem feltételezhetnénk közel 9 százalékos visszaesést, így joggal merülhet fel a feketekereskedelem egyre hangsúlyosabb színrelépése. A jelenlegi helyzetet súlyosbíthatja, ha az Európai Bizottság tovább növeli a dohánytermékekre kivetett adók mértékét, hazánkba ezzel akár 50 százalékkal drágulhat a cigaretta.

Megnéztük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elmúlt egy hónapi közlését, hogy mégis hol lehet még keresni a hiányzó jövedéki adó mennyiséget. November 26. és december 17. között hét esetben jelentett be a NAV illegális cigarettafogást, illetve telephelyet. Tavaly a KPMG kutatása szerint a magyar költségvetés 175 millió eurónyi adóbevételtől eshetett el csupán a cigaretta feketekereskedelem miatt. Uniós szinten az illegális cigarettakereskedelem, és az azt működtető különböző szervezett bűnözői csoportok csak 2024-ben 19,4 milliárd eurós bevételkiesést okoztak a tagállamok számára; ez 2,7 milliárdos, 16,4 százalékos növekedést jelent az azt megelőző évhez viszonyítva.