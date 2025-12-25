Különös titokra derült fény az államháztartás füstös szobáiban!
Nemcsak a befagyasztott uniós források ütnek (egy 1600 milliárdos!!!) rést a magyar költségvetésen, hanem a jövedéki adó részbevételei is csökkentek a tavalyi eredményekhez képest. Bár a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adatai szerint a jövedéki adóból származó bevétel november végéig 1482,9 milliárd forintot tett ki, amely 1,6 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbi bevételnél, a dohánytermékek utáni bevételek jelentősen csökkentek. Idén eddig 468,2 milliárd forint érkezett a dohánygyártmányok után fizetett jövedéki adóból, ehhez képest 2024 novemberében a számláló 513,1 milliárd forintnál járt.
Ez 44,9 milliárd forintos bevételvisszaesés az előző évhez képest. Egyébként 2024-ben 553, 2023-ban pedig 505 milliárd forint jövedéki adó érkezett be a költségvetésbe a dohánygyártmányok után.
Az NGM szerint a dohánytermékek utáni bevételek csökkenésének hátterében a 2025. januári adómérték-emelésből fakadó készletezési hatás, valamint az ízesített, hevített dohánytermékekre vonatkozó jogszabályváltozásra adott piaci reakció, a 2024. júliusi készletezés együttes hatása áll.
Még szeptemberben közölt egy összeállítást a hazai dohánypiacról a 24.hu, amelyből többek között kiderül, hogy a hagyományos értelemben vett cigarettáknál a 2023-ig tartó dinamikus visszaesés 2024-re megállt, miközben bár csökkent a hevítéses dohánytermékek forgalma, de az a különbség megjelent a hevítéses termékek piacán. Ezt egy uniós szabályozással magyarázták, amelynek értelmében a hevítéses dohánytermékeknél is betiltották a karakteres ízű variánsokat, vagyis, amelyeknél az ízesítés elfedte a természetes dohányízt. Az Országos Dohányboltellátó Kft.-nek tavaly július 7-éig szállíthattak a dohányipari vállalatok ilyen típusú termékeket, ugyanakkor azokat még lehetett értékesíteni - írta a 24.hu.
A portál információi szerint a készletek idén februárban kezdtek el teljesen kifogyni, miközben egyre nagyobb számban megjelentek a piacon az új, dohányzási célú gyógynövénytermékek, amelyek alternatívát nyújtottak az ízesített termékek piacán. A jogszabályok ugyanis megkülönböztetik egymástól a hevítéses dohánytermékeket és a hevítéses termékeket. Arra jutottak, hogy az előbbi kategóriánál tehát éppen azért lehet volumenben szokatlan nagy visszaesés az elmúlt fél évben, mert sokan átálltak az utóbbi, dohánymentes verziókra.
Ezek alapján nem feltételezhetnénk közel 9 százalékos visszaesést, így joggal merülhet fel a feketekereskedelem egyre hangsúlyosabb színrelépése. A jelenlegi helyzetet súlyosbíthatja, ha az Európai Bizottság tovább növeli a dohánytermékekre kivetett adók mértékét, hazánkba ezzel akár 50 százalékkal drágulhat a cigaretta.
Megnéztük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elmúlt egy hónapi közlését, hogy mégis hol lehet még keresni a hiányzó jövedéki adó mennyiséget. November 26. és december 17. között hét esetben jelentett be a NAV illegális cigarettafogást, illetve telephelyet. Tavaly a KPMG kutatása szerint a magyar költségvetés 175 millió eurónyi adóbevételtől eshetett el csupán a cigaretta feketekereskedelem miatt. Uniós szinten az illegális cigarettakereskedelem, és az azt működtető különböző szervezett bűnözői csoportok csak 2024-ben 19,4 milliárd eurós bevételkiesést okoztak a tagállamok számára; ez 2,7 milliárdos, 16,4 százalékos növekedést jelent az azt megelőző évhez viszonyítva.
Az elmúlt egy hónap fogásai:November 26.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei egy hajnali ellenőrzésen buktatták le az angol rendszámú járműszerelvényt az M5-ös autópályán. Friss festéknyomok árulták el a nagy titkot: a tréler fémváza cigarettával volt kitömve. A csövek mélyéről összesen 1 190 doboz, különféle márkájú, bolgár zárjegyes cigaretta került elő, több mint hárommillió forint értékben. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A férfi több mint négymillió forint bírságra is számíthat.
November 27.
Sarokülő-garnitúrába rejtett, 12 millió forint értékű cigarettaszállítmányt foglaltak le a röszkei pénzügyőrök a határon.
A koszovói rendszámú teherautót a röntgenvizsgálat buktatta le. A szerb sofőr a dokumentumok szerint bútorokat szállított, azonban az ellenőrzést végző pénzügyőr felfigyelt a gyanús árnyaltú képekre a röntgen átvilágítás során. Két ülőbútorból összesen 526 karton, azaz 5 260 doboz koszovói zárjegyes Winston márkájú cigaretta került elő.
December 4.
Előkarácsony a röszkei határkirendeltségen: a pénzügyőrök percekig csomagolták ki, majd szedték darabokra a bútorszállítmányt, amelyet egy szerb rendszámú kisteherautóban fuvaroztak az országba.
A röntgennel átvilágított Renault rakterében, egy fotel kárpitja alatt 2.630 doboz koszovói zárjegyes Winston cigaretta lapult. A sofőr elmulasztotta bejelenteni a 3.156.000 forint értékű dohányterméket, ezért a határkirendeltség munkatársai több mint 11 millió forint vámigazgatási bírság megfizetésére kötelezték.
December 13.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a reggeli órákban csendesen, de célzottan érkeztek egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település magánlakásához, ahol egy „dohányműhelyt” találtak.
A 36 éves ingatlantulajdonos a feketepiaci áru és a gépek tulajdonjogát elismerte, de ennél többet nem mondott. Az egyenruhások mintegy 188 kilogramm illegális dohányterméket és gépeket foglaltak le több mint 26 millió forint értékben. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indítottak eljárást. A fiatal nő 20 millió forintnál is több bírságra számíthat.
December 15.
Első ránézésre vastagnak tűntek a télikabátok, amelyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy bolgár furgon csomagterében találtak – ám hamar kiderült, hogy nem a téli szigetelés tette őket merevvé, hanem a bélésbe varrt csempészcigaretta.
A pénzügyőrök összesen 580 doboz, bolgár zárjegyes cigarettát foglaltak le, több mint 1,5 millió forint értékben. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás.
December 16.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az M5-ös autópálya Hetényi pihenőjében leplezték le a fagyos titkot, egy bolgár furgon rakterében. Szinte a levegő is megfagyott, amint az összedermedt húst megmozgatták az egyenruhások. A 46 éves váltó sofőr végül bevallotta, hogy a 2 030 doboz, bolgár cigarettát Hollandiában akarta eladni.
A pénzügyőrök a több mint 5,3 millió forint értékű dohányterméket lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető akár több mint 7 millió forint bírságra is számíthat.
December 17.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága és a Bevetési Igazgatóság közösen „füstölte ki” a feketepiaci árusokat: összesen 7 663 tiltott elektromos cigaretta landolt a hatóság raktárában, csaknem 30 millió forint értékben.
A lakásban tartott helyszíni ellenőrzés során előkerült 1 064 darab e-cigi, 3,5 millió forint készpénz, és egy luxusóra, illetve némi „zöld fűszer” (marihuána) is, amely miatt a pénzügyi nyomozók értesítették a rendőrséget. Két autóban további 2 601 ízesített gőzrudat találtak, magyar zárjegy és termékismertető nélkül – amiről a tulajdonosok nem tudták megmondani, honnan érkezett.
Az akció alkalmával beszerzett információk alapján, az elkövetőkhöz köthető másik telephelyen, még további 3 998 darab eldobható elektromos cigaretta került elő. A költségvetésnek okozott kár ezzel megközelíti a 30 millió forintot.
