A karácsony nem csak a rettenetes mennyiségű bejgliről és „zabálásról” szól, figyelni kell más anyagokra is, amelyek allergiákat okozhatnak – mondta Zacher Gábor toxikológus egy Facebook-videóban. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyenkor gyakran használt dísznövények, dekorációk és szilveszteri kellékek is mérgező vagy irritáló hatásúak lehetnek, különösen gyerekek és érzékenyebb felnőttek számára.

A karácsony tehát kevésbé ismert veszélyeket is rejt, amelyekre sokan nem gondolnak – fogalmazott az orvos, akinek videóját a Pénzcentrum szemlézte.

Zacher Gábor felsorolta: