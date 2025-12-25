A karácsony nem csak a rettenetes mennyiségű bejgliről és „zabálásról” szól, figyelni kell más anyagokra is, amelyek allergiákat okozhatnak – mondta Zacher Gábor toxikológus egy Facebook-videóban. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyenkor gyakran használt dísznövények, dekorációk és szilveszteri kellékek is mérgező vagy irritáló hatásúak lehetnek, különösen gyerekek és érzékenyebb felnőttek számára.
A karácsony tehát kevésbé ismert veszélyeket is rejt, amelyekre sokan nem gondolnak – fogalmazott az orvos, akinek videóját a Pénzcentrum szemlézte.
Zacher Gábor felsorolta:
- a fagyöngy olyan lektineket tartalmaz, amelyek hatása a rendkívül veszélyes ricinéhez hasonlítható: már néhány bogyó lenyelése is hányingert, hányást, hasmenést és komoly folyadékvesztést okozhat,
- a Mikulásvirág tejnedve bőr- és szemirritációt válthat ki, ezért a letört leveleket nem ajánlott puszta kézzel megfogni,
- az örökzöldek, például a tuja vagy a fenyőfélék gyantája erős kontaktallergén lehet, sokaknál komoly viszketést okozhat,
- a magyal piros bogyói hányást és hasmenést,
- a jeruzsálemi cseresznye nagyobb mennyiségben akár légzésdepressziót és tudatzavart is kiválthat,
- a műhó spray belélegzése asztmás rohamot idézhet elő,
- a szilveszteri tűzijátékok pedig mérgező fémeket tartalmaznak, és lenyelésük vagy felrobbanásuk súlyos, akár életveszélyes állapothoz vezethet.
- az angyalhaj bőr- és nyálkahártya-irritációt okozhat,
- a mákos ételeknél pedig nem a hatóanyagoktól, hanem a mértéktelen fogyasztástól kell tartani.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!