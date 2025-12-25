A múlt héten megjelent információk alapján a Caduceus Zrt. lett az első olyan szolgáltató, amely hivatalos validációs szolgáltatóként lett elismerve, ezzel próbálva rendet vinni a blokklánc-tranzakciók világába. A bitcoinbazis.hu megkérdezte a vállalatot, milyen konkrét folyamatra számíthatnak a felhasználók, a válaszok Kollár József igazgatósági tagtól érkeztek.

Túlzó átláthatóság a blokkláncokon

A Caduceus Zrt. szerint a kriptoeszközök piacának fejlődése miatt óriási igény mutatkozik a tranzakciók szabályozott, visszakövethető lebonyolítására. A „validálás” ennek az új korszaknak az alapelveit testesíti meg. Lényege, hogy a tranzakciókhoz kapcsolódó címek blokklánc-előzményeit elemzik – nem a pénz eredetét, nem az ügyfelet, hanem a címek közötti kapcsolatrendszert.

A folyamat az on-chain adatok vizsgálatára épül, vagyis a nyilvánosan elérhető blokklánc-információk átfogó elemzésére. A cég nem bank, nem tőzsde és nem is hatóság – mégis, a validáció révén a kriptovilágban betölti a „bizalom auditorának” szerepét.

A validálási szolgáltatás valójában kiegészíti, de nem helyettesíti az üzleti partner KYC- és AML-rendszerét. Kulcsfontosságú, hogy a validátor nem dönt tranzakciók végrehajtásáról, csak a kockázat jellemzésében segít.

A validációs folyamat lépésről lépésre

A vállalat szerint a folyamat minden esetben egy konkrét kriptovaluta-tranzakcióhoz kapcsolódik, négy elemet tartalmazva:

Backward tracing: az adott kriptoeszköz előéletének, forrásláncának feltárása, visszamenőleges elemzéssel. Forward tracing: a fogadó cím viselkedésének, hálózati mintázatainak vizsgálata. Clustering: entitások közötti kapcsolatok azonosítása, amelyek alapot adnak a címek közvetett kockázati szintjének megértéséhez. Kockázati adatbázis-ellenőrzés: a címek összevetése nemzetközi AML- és szankciós listákkal.

A végeredmény egyenlő egy megfelelőségi nyilatkozattal, ami háromszintű besorolást alkalmaz kockázat szempontjából: elfogadható, figyelmet igénylő, magas kockázatú. Ez a háromfokozatú rendszer lehetővé teszi, hogy a pénzintézetek, brókercégek vagy kriptoszolgáltatók belső szabályzataik szerint döntsenek a további lépésekről.

A magyar szabályozás és az európai megfelelés

A Caduceus Zrt. válasza rámutat arra is, hogy a validáció nem csupán technikai, hanem jogi kérdés is. A MiCA-rendelet (Markets in Crypto-Assets) életbe lépésével a kriptoeszköz-szolgáltatóknak engedélyt kell szerezniük, mielőtt a belső piacra lépnek. A vállalat ezért minden új partner esetében megvizsgálja, hogy az érintett tevékenység kriptoeszköz-szolgáltatásnak minősül-e, és ha igen, rendelkezik-e a szükséges MiCA-licenccel.

Ez az ellenőrzési pont egyértelműen azt jelzi: a validációs szolgáltató hidat képez az állami szabályozás és a decentralizált gazdaság között. Az így kialakított rendszer a magyar kriptopiac egészét közelítheti a pénzügyi szektor elvárt megfelelési normáihoz.

Egyelőre azt azonban még nem tudni, hogy milyen formában kezdeményezhetik a felhasználók tranzakcióik validálását, és ez mennyibe is fog kerülni pontosan. "A Caduceus Zrt. validációs szolgáltatásának díjszabásaival kapcsolatos tájékoztatást a vonatkozó jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően rövidesen közzétesszük weboldalunkon" – áll Kollár József válaszában

Bár alapvetően a validációs folyamat azt az üzenetet tükrözi, hogy szabályozással tovább lehet épülni, ugyanakkor kérdés, mennyire szükséges az, hogy a decentralizált iparágat túlzó adminisztrációval lássák el Magyarországon, és ez mennyire is fog tetszeni az olyan kriptovaluta-startupoknak és globális brandeknek, akik a térségben mindenhol jelen vannak, és akiket az egyes szabályozó környezetek marasztalnak is.