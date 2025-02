Csökkent az átutalások elleni bűncselekmények száma és az okozott károk összege 2024 utolsó negyedévében az Erste adatai alapján – közölték a bank szakértői sajtótájékoztatójukon. Tapasztalataik szerint a javulás elsősorban annak köszönhető, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ajánlásának megfelelően tavaly új utalási korlátokat állítottak be. Az ügyfelek pénzét ezzel nagyrészt akkor is meg lehet védeni, ha a bűnözők hozzáfértek a bankszámlájukhoz.

Az elmúlt 5 év összesítése alapján a banki csalások áldozatai leginkább középkorúak, de az időseket is sokszor megtalálják valószínűtlen befektetési ajánlatokkal, hogy megszerezzék a megtakarításaikat. A pszichológiai manipuláció továbbra is a legáltalánosabb módszerek egyike, előfordult már, hogy mesterséges intelligenciával előállított videóval zsaroltak meg szülőket, és erre alighanem az unokázós csalók is felfigyeltek már. Magyarországon gyakori, hogy közösségi médiában személyes profilokat törnek föl, az ismerősöknek innen küldenek átutalást kérő üzeneteket akár többször is, ha az áldozat gyanútlannak bizonyul. A szövegezések alapján nyilvánvaló, hogy nem fordítóprogrammal készültek, tehát a külföldi elkövetői háttér kizárható.

Átutalásos csalással egyre nehezebb komoly összegeket megszerezni, ezért a bűnözők egyre inkább a bankkártyás visszaélésekre összpontosítanak.

A kártyaadatokat rendszerint az adathalász üzenetekből megnyitható hamis honlapokon adják meg az áldozatok. Mobiltelefonokra szoktak bírság befizetésére, előfizetési vagy más díjak kiegyenlítésére felszólító üzeneteket küldeni, és az sem ritka, hogy az ügyfél gépe fölött alkalmazásokkal veszik át az irányítást. Ha valaki nem megbízható forrásból származó programot telepít, kiteheti magát ilyen veszélynek.

Magyarországon negyedévente 200-250 átutalásos csalás és több ezer bankkártyás csalás fordul elő.

A bűnözők módszerei egyre kifinomultabbak, az Erste ezért napi rendszerességgel fejleszti a monitoringrendszerét, a megakadályozás aránya eléri a 90 százalékot. Az átutalási limit az Erste becslése szerint több mint százmillió forint ellopását akadályozta meg – közölték a banki szakértők.