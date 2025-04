Az okosóráink rögzítette egészségügyi adatainkat erre a célra kifejlesztett, speciális appok tárolják és dolgozzák fel, ahogy a pénzügyeinket is egyre nagyobb arányban intézzük online. Miközben előszeretettel tárolunk fotókat, videókat és egyéb dokumentumokat felhőtárhelyekben, illetve az adóbevallásunk benyújtása, és a további hivatalos ügyeink intézése is mind inkább a virtuális térbe költözik. Az e-receptek és a digitális egészségügyi időpontfoglalás rendszerét nem is említve.

Vagyis míg az életünk praktikusan nagyrészt az online dimenzióba költözött, maradtak máig „sivatagos tájak”. Ilyen többek között a termékek vásárlása utáni jótállások, jótállási jegyek kibocsátása és tárolása, valamint azok érvényességének számon tartása. Holott több mint négy éve, 2021. január 1. óta biztosít a jogalkotó lehetőséget arra, hogy a kereskedők ne csupán papír alapon, hanem digitálisan is kibocsáthassák a vásárlók számára a kötelezően kiadandó jótállási jegyeket.

Jótállás és/vagy garancia? A jótállás és a garancia lényegében egy és ugyanaz, a különbség egyedül annyi, hogy a garanciának nincs jogi aspektusa. A garancia önmagában csak azt jelenti, hogy az eladó garantálja, hogy a terméke kifogástalanul működik majd a jótállási idő alatt. Mindez a jog „szigorával” kiegészülve válik jótállássá, amely fogyasztóvédelmi célokat szolgálva lényegében azt akadályozza meg, hogy bárki bármit eladhasson úgy, hogy közben megkárosítja, átveri az ügyfeleket, a vásárlókat.

Az említett jogszabály-változást, uniós jogharmonizációt olvasva született meg az ötlet Frankó József, az E-jótállás alapító-tulajdonosának fejében, hogy érdemes lenne egy olyan szoftveres rendszert, egyben szolgáltatást fejleszteni, ami a jótállási jegyeket egy helyre rendezi. Teszi mindezt az átláthatóság, a könnyen kezelhetőség és az egyszerű elérhetőség jegyében, mind a kereskedők, mind a vásárlók, mind pedig a szervizes szolgáltatást nyújtó piaci szereplők számára.

Idegesítő sorban állás a pultnál és idegtépő gyűjtögetés

„Gyorsan utánanéztem, és azt láttam, hogy ezzel még senki sem foglalkozik. Ezen túl az informatika világában már volt előéletem, a csapatommal fejlesztettünk korábban egy fogorvosi szoftvert, így nem volt teljesen ismeretlen számomra a terep. Mindemellett mindig is idegesített, hogy az elektronikai cikkeket áruló üzletekben jellemzően kétszer kell sorban állni: egyszer a kasszánál, aztán pedig, hogy lepecsételtessem a dobozt a jótállásos részlegen, amit vettem”

– mesélte az Economxnak Frankó József, hogyan született az E-jótállás ötlete. A cégvezér számára az a hétköznapi szituáció szintén ihletet adott, hogy mind kereskedői, mind felhasználói oldalról viszonylag nagy, erőforrás igényes kihívás tárolni a jótállási jegyeket, az összeset, és számon tartani, hogy melyik épp mikor, egy-két-három-vagy x éven belül jár le. Egy átlagos háztartás a környezetében 15-20 jótállással rendelkező terméket használ – magyarázza Frankó József.

Nem hiszem, hogy otthon mindenkinek megvan az összes jótállási jegye, precízen lefűzve, és ha esetleg probléma lenne a mobiltelefonjával, a laptopjával, a hajszárítójával, a TV-jével, azonnal tudná, hogy hova kell nyúlni és mit kell csinálni, hogy tudja érvényesíteni a jogait

– tette hozzá E-jótállás vezetője. Ezek után nem véletlen, hogy egy olyan rendszert épített fel, amelyikben a regisztráló felhasználók egy fiókban tarthatják nyilván az összes érvényes jótállási jegyüket.

„És amint egy jótállás lejárt, automatikusan el is tűnik a felhőnkből, ahová felhasználónévvel és jelszóval bármikor beléphetünk, akár a telefonunkon, akár a számítógépünkön. Most ott tartunk, hogy a jogszabály olvasásától számított nyolc hónapon belül felállítottuk az E-jótállás rendszerét, elkezdtük tesztelni, a potenciális érdeklődőknek megmutatni, és érkeztek is ügyfelek. Vagyis mondhatjuk azt, hogy a szoftver túl van a gyermekbetegségeken” – sorolta Frankó József.

E-jótállás: a rendszer, ami segít érvényesíteni a fogyasztói jogokat A 2022-ben alapított, első magyar, független elektronikus jótállási jegyet kibocsátó vállalkozás, az E-jótállás létezését és működését egy 2021-es uniós jogharmonizációra alapozza. Egy olyan jogszabályra, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a hazai vállalkozások a fogyasztóknak elektronikus úton is odaadhassák a termékek megvásárlása után a jótállási jegyeket. Az E-jótállás eddigi partnereinek száma 32 szerviz és 341 kereskedő, valamint 438 vásárló, online nyilvántartott jótállási jegyből pedig 131.360 darab a rendszer mérlege.

Az E-jótállásnak természetesen számos előnye van szolgáltatói oldalról is, ahol máig gyakran az analóg korszak nehézkessége uralkodik. „A titkárnő vagy az ügyfélszolgálat munkatársai fénymásolgatják, nyomtatgatják, majd kézzel kitöltik, lepecsételik, végül a vevő kezébe nyomják a jótállási jegyeket, akinek aztán probléma esetén magával kell azt hoznia. Ugyanakkor a szolgáltató számára is jogi előírás, hogy megőrizze, tárolja ezeket” – írta le a folyamatokat a cégvezér.

„Ehhez képest a jótállások digitális tárolása jóval egyszerűbb, környezetkímélőbb és költséghatékonyabb megoldás, mert kevésbé emberi erőforrás, tárolás és eszközigényes. Továbbá feketén-fehéren ott lesz minden határidő a nélkül, hogy azt bárkinek számon kellene tartania, az ügyfélélményről nem is beszélve – mondta el Frankó József, aki szerint tény, hogy digitalizáció terén bőven lenne még hova edukálni a piacot: a magyar kkv-knak e téren biztosan van lemaradása.