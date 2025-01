Öt nappal a nagy magyar digitális átállás után, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, Hidvéghi Balázs ismét nyilatkozott a Digitális Állampolgár (DÁP) és az Ügyfélkapu+ alkalmazásról.

A Rogán Antal vezette Kabinetirodát a DK-s országgyűlési képviselő, Vadai Ágnes kereste meg írásban, amiben többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy

többen is jelezték már, hogy a rendelkezésre álló felületek nincsenek teljesen készen és különösen a DÁP sok hibával küzd, továbbá az új rendszerekbe történő regisztrálás sokak számára nehézséget okoz.

A politikus arra volt kíváncsi, miért gondolják azt a kormányzatban, hogy

Magyarország polgárainak jelentős része 2025. január 16-tól elektronikusan is tudja majd intézni ügyeit, tekintve, hogy az önök által fejlesztett rendszerek nem felhasználóbarátok, a DÁP applikáció a visszajelzések alapján inkább silány, érdemi felkészítés az átállásra pedig nem volt.

Hidvéghi Balázs január 20-án jegyzett válaszában rögzítette, hogy az egyfaktoros Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatás már nem felel meg az európai szabályozásnak, ezért 2025. január 16-tól nem használható – ahogy az uniós tagállamok döntő részében nem is működnek már egyfaktoros azonosítási megoldások a közigazgatásban. Helyette az európai uniós jogszabályok alapján is szigorúbb és biztonságosabb bejelentkezési lehetőségek: az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás elérhetők - írta, majd hozzátette: a változás célja, hogy a digitális ügyintézés az európai uniós jogszabályoknak megfelelően a korábbinál is biztonságosabbá és megbízhatóbbá váljon.

Az államtitkár szerint a személyes ügyintézést preferálók a kormányablakokhoz is fordulhatnak, ahol az ügyintézők készséggel segítenek bármilyen kérdés kapcsán. Majd hangsúlyozta, hogy az elmúlt években számos program támogatta a lakosság digitális készségeinek fejlesztését.

Közölte azt is, hogy

szeptember eleje óta 1,3 millióan töltötték le a Digitális Állampolgár alkalmazást és az Ügyfélkapu+ regisztrációk száma is elérte a 2,6 milliót. Ez egyébként az is jelenti, hogy az elmúlt két hétben háromszázezer magyar regisztrált a DÁP-ra, ugyanis Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalára feltöltött videójában jelentette be január 7-én, hogy eddig már 1 millióan töltötték le az alkalmazást.

Ezek alapján Hidvéghi Balázs szerint egyértelműen kijelenthető, hogy az állampolgárok nyitottak a biztonságos azonosításon keresztül elérhető, online ügyintézés iránt, és arra kérte Vadai Ágnest, hogy tartózkodjon a sajtóban megjelent pánikkeltő, az állampolgárokat félrevezető, megalapozatlan információk terjesztésétől.