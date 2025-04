A Gree közleményében azt írja, jótállás alatt az a kötelezettség értendő, amelyet a gyártó vagy a forgalmazó vállal a termék meghibásodása esetén. Ez lehet jogszabályban előírt vagy önként vállalt kötelezettség.

Azt írják, hogy a jótállási időszak alatt a vásárló jogosult a hibás termék ingyenes javítására vagy cseréjére, ennek időtartalma pedig a termék árától függően eltérő lehet.

Kapcsolódó Kevesebb mint felére csökkenthetjük a hűtő és szárítógép fogyasztását

Kötelező jótállás fogyasztói szerződések esetén Magyarországon a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján tíz- és százezer forint között egy év, százezer-egy és kétszázötvenezer forint között kettő év, kétszázötvenezer-egy forint felett pedig három év a kötelező jótállás időtartama.

Azt írják, a kötelező jótállás csak az új, tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik, például olyan műszaki cikkekre, mint a TV, a telefon, a háztartási gépek vagy épp a klímaberendezés.

A garancia már egy tágabb fogalom, ami már a jogszabályi jótállást is magán foglalhatja, de ezen felül a forgalmazó vagy a gyártó extra garanciát is vállalhat önként. A Gree azt írja, a garanciaidő terjedelmét és feltételeit a forgalmazók határozzák meg, az alap jótállási időt akár több évvel is megtoldhatják.

A közlemény kitér a szavatosság fogalmára is, ami arra vonatkozik, hogy a terméknek a vásárlás pillanatában hibátlannak kell lennie. Amennyiben rejtett hiba merül fel, úgy joga van a fogyasztónak reklamációval élni.

Antal Mihály, a Gree légkondicionálók műszaki szakértője szerint meghibásodás esetén a jótállási és garanciális igényét a fogyasztó a forgalmazónál érvényesítheti, vagyis annál a vállalkozásnál, ahol a berendezést megvásárolta. Hangsúlyozta, a forgalmazó cég és a fogyasztó között a vásárlással jön létre szerződés.

A szakértő azt is kiemelte, hogy ha a berendezést más vállalkozástól vásároltuk, mint aki telepítette, akkor is a forgalmazó cég viseli a jótállási kötelezettségeket. A szerelő csak a telepítésért felel.

Meghibásodás esetén a vásárlónak az értékesítő vállalkozást kell értesíteni, a jogszabályok szerint a forgalmazónak 15 napon belül meg kell javítania a készüléket, de szükség esetén ez a határidő további 15 nappal meghosszabbítható. Ha pedig 30 napon belül nem sikerül megjavítani a készüléket, akkor a vállalkozás köteles cserélni azt, vagy visszatéríteni a vételárat – tette hozzá.