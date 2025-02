A belügyi tárca 2023-ban döntött arról, hogy egy olyan, mindenki számára letölthető, az egészségügy több területére kiterjedő mobilalkalmazást fejlesztenek, amely könnyen használható, átlátható, és mindezt a legmagasabb adatvédelmi normák betartásával kínálja. Ez lett az ingyenes EgészségAblak alkalmazás, amelyen keresztül a felhasználók többek között hozzáférnek a különböző betegdokumentumaikhoz, a leleteikhez, kiválthatják a receptjeiket, megtalálják a legközelebbi gyógyszertárat, illetve időpontot foglalhatnak orvosi vizsgálatra.

Az EgészségAblak mobilalkalmazás ma már több mint 3,7 millió magyar telefonján ott van, és folyamatosan bővül, illetve az év elején a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) része lett. A felhasználóknak egyetlen bejelentkezéssel – a központi csúcsalkalmazás felhasználónevével és jelszavával – elérhetők a különböző kormányzati szolgáltatások, köztük az EgészségAblak is, amely ezzel együtt egy dizájn frissítést is kapott – mondta el Molnár Karolina, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára az Economx.hu-nak. Interjú.

Az EgészségAblak egyik legfontosabb funkciója, hogy az egészségügyi adataink egy helyen megtalálhatók az appban. Az alkalmazásban a felhasználók mennyi időre visszamenőleg, és milyen típusú információkat kaphatnak? Illetve milyen arányban élnek a lehetőséggel?

Molnár Karolina: Valószínűleg mindenkinek van otthon egy orvosi fiókja vagy mappája, ahol a leleteket, a beutalókat és az egyéb egészségügyi papírjait gyűjti. Ez a fiók, ez a mappa az applikációval most a telefonunkra költözött. Az EgészségAblakon keresztül elérem az összes adatomat, amit valamelyik állami egészségügyi szakrendszer tud rólam és hozzáférhetek a szolgáltatásokhoz.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Éppen ezért, mivel minden ott van a telefonomon és ez nem csak kényelmes, hanem biztonságos is, többé nem fordulhat elő, hogy egy otthonfelejtett papír miatt maradunk ellátás vagy gyógyszer nélkül. Emellett rendkívül gyors is, ahogy kilépünk a rendelő ajtaján, már jelez is a telefonunk, hogy az orvos feltöltötte az ambuláns lapot. Az applikációt a felhasználók kifejezetten szeretik, szívesen böngészik: havonta több mint 10 millió betegdokumentumot töltenek le belőle.

Jól gondolom, hogy az EgészségAblak szintén népszerű funkciója az online időpontfoglalás? A témáról szóló kommentek alapján sokan rácsodálkoznak, hogy „wow, ilyen létezik!? Van a szakrendelésre időpont, online lefoglalhatom, és a vártnál sokkal korábban, szerencsével akár már holnap bejutok!" Az egészségügy mely területére terjed ki ma az időpontfoglaló opció?

M.K.: Ez egy olyan lehetőség, amely eddig főként a magánegészségügy privilégiuma volt, most viszont az állami ellátásban is elérhető. Az utóbbi fél évben a szakrendelők folyamatosan csatlakoztak a digitális előjegyzés rendszeréhez, amelynek jelenleg is zajlik a kiterjesztése. Az applikáció online időpontfoglalójával aktuálisan az ország 150 szakrendelőjében közel négyezer szakrendelés érhető el, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy mindössze három kattintással időponthoz juthatok.

Ez óriási könnyebbséget jelent, már nem kell kikeresnem a rendelő számát, kinyomoznom, hogy például csak hétfőn és csütörtökön, 10-től délig fogadják az előjegyzési hívásokat. E helyett bárki, bármikor, éjjel-nappal, hétköznap-hétvégén, útközben, a reklámszünetben, vagy épp főzés közben, amikor eszébe jut, időpontot tud foglalni.

Eddig hány időpontot foglaltak le az EgészségAblak tavaly július 1-ji indulása óta?

M.K.: Idáig több mint 185 ezret, és az időpontfoglalások száma dinamikusan növekszik.

Az online időpontfoglalás lehetősége csak a beutaló nélküli ellátásokra, vagy ugyanúgy a beutaló köteles ellátásokra is vonatkozik?

M.K.: Mindkettőre, a beutaló nélküli és beutaló köteles ellátásokra is egyaránt érvényes, de utóbbiaknál szükséges, hogy a beutaló orvos e-beutalót írjon fel. Az e-beutaló egy olyan opció, amely minden orvosnál elérhető, tudja minden orvosi informatikai rendszer. Népszerű funkcióról van szó az orvosok körében: több ezren adnak ilyen módon beutalót a betegeknek. A betegek számára jelenleg 2 millió lefoglalható időpont érhető el az appban, az intézmények folyamatosan töltik fel ezeket.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Most a beutaló nélkül elérhető rendeléseknél él a lehetőség, hogy az országban bárhova foglaljak időpontot, ne csak a lakhelyemhez tartozó szakrendelőben, de ennek kiterjesztését tervezzük a beutaló köteles ellátásokra is. Az appban intézmény és település alapján is tudok keresni, vagy vármegyét is be tudok állítani. A fővárosban például, ha Újpesten nincs időben közeli időpont, de találok egy megfelelőt a hetedik kerületben vagy Budán, oda is elmehetek. A betegek bármelyik elérhető szakrendelést választhatják, bárhová mehetnek az országban, ha az időpontjukat az EgészségAblak applikációban foglalják le.

Az sem utolsó szempont, hogy a lefoglalt időpontot könnyen, gyorsan, bármiféle retorzió nélkül, ugyanúgy, ingyen és bérmentve le is tudom mondani. A telefonálgatás analóg korszakában ez közel lehetetlen volt. Ezzel a lehetőséggel is élnek a felhasználók?

M.K.: A nemzetközi felmérések is azt mutatják, hogy az egészségügyben óriási probléma, hogy sokan nem mondják le az időpontjukat: a betegek körülbelül negyede végül nem jelenik meg a lefoglalt időpontban. A hazai visszajelzések is ilyesmit mutatnak. Ez egyrészt óriási pazarlás, másrészt veszteség: keletkezik egy csomó potenciális szabad hely, amit más, ellátásra váró páciensek megkaphatnának. Nem gondoljuk, hogy a betegek ezzel szándékoltan akadályoznák a rendszer működését, inkább arról van szó, hogy az időpont lemondása nehézségbe ütközött, mert például nem érték el a szakrendelőt telefonon.

Az applikációban azonban most egy gombnyomással törölhető vagy módosítható az időpont, az így felszabadult helyet pedig azonnal viheti más. Vagyis sokkal több ez annál, minthogy a kockás füzet az internetre költözött: érdemes folyamatosan nézni, hogy mikor szabadulnak fel új időpontok, mert a szakrendelők folyamatosan töltik fel ezeket. Sokan mondták már, hogy az appot megnyitva le tudtak csapni egy másnapra pont felszabadult időpontra.

Nem tartanak a visszaélésektől?

M.K.: Az EgészségAblak tartalmaz egy biztonsági féket a szakrendelők érdekében: egy TAJ-számmal, egyszerre, ugyanazon szakrendelésen csak egy érvényes foglalása lehet az embernek. Tehát ha van már időpontom fül-orr-gége vizsgálatra, addig nem enged ilyen rendelésre új időpontot foglalni, amíg ezt le nem mondom vagy az időpont el nem múlik. Ez biztosítja, hogy ne terheljék a rendszert a szándékolt tömeges foglalások.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Gondolom, arról is rendelkezésre állnak adataik, hogy mi a teljes létszám a szakrendeléseknél. Meddig lehetne még terjeszkedni? Területi lefedettségben hol vannak még fehér foltok?

M.K.: Fejlődni mindig lehet. Mivel új, előzmény nélküli rendszerről van szó, teljesen érthető, hogy eleinte voltak aggályok és idegenkedés, azonban a szakrendelők, ahol megtörtént a csatlakozás, és elkezdték használni a rendszert, szinte kivétel nélkül pozitív visszajelzésekkel éltek azóta. A nagyobb intézményeknek jogszabályi kötelezettség írja elő a csatlakozást. Ugyanakkor a kisebb rendelők elől sincs elzárva a csatlakozási lehetőség. Közülük is sokan csatlakoztak már a rendszerhez az ország valamennyi területéről, a fővárosból például szinte mindenki elkezdte használni, az ő esetükben a növekedés, a kiterjesztés a jelenlegi cél.

Az appban szintén hasznos funkció, hogy tartalmazza a háziorvosunk adatait, amivel sokszor nem vagyunk tisztában. Mit tud még az alkalmazás, amit kevésbé ismerhetünk?

M.K.: A háziorvos neve, a rendelési ideje és telefonszáma mellett a leletek, e-receptek, gyógyszerleírások, gyógyszertár-kereső is elérhetők, ahogy az Egészség A-tól Z-ig menüpont is, ami orvosok által validált, hiteles leírásokat tartalmaz egészségügyi témákban. Ez szintén népszerű funkció, az emberek szeretik böngészni ezeket a szócikkeket. Egy viszonylag új és fontos funkció a betegelégedettségi kérdőív, ami a rendelőből kilépve ad lehetőséget a visszajelzésre, az ambuláns lap EESZT-ben rögzítése után ugrik fel a betegnek. Ezt már közel 600 ezren kitöltötték.

És hogyan vizsgázott az ellátás? Mennyire elégedettek a betegek? Van olyan funkció, amelynek bevezetésért a felhasználók sokat lobbiznak?

M.K.: A félévi bizonyítvány kitűnő lett: átlagában ötöst kaptunk minden kérdésre. Ez persze nem azt jelenti, hogy nincsenek problémák, érkeznek negatív jelzések, amiket meg kell vizsgálni, de a válaszok döntő többsége pozitív. A kérdéseken belül a legmagasabb értékelést az kapta, hogy a betegek kifejezetten elégedettek az állami ellátórendszer orvosainak szakértelmével. Ez ezért is kifejezetten jó hír számunkra, mert kézzelfogható visszajelzéseken alapul, nem pedig vélekedéseken vagy érzeteken.

Ennek ellenpólusaként az időpontok elérhetőségével kapcsolatos kérdésre kaptuk a legalacsonyabb pontszámot, ami azt jelenti, hogy jó helyen keresgéltünk, keresgélünk, amikor az applikációban az időpont-foglaló funkciót és egyáltalán a digitális előjegyzés rendszerét kívántuk fejleszteni. Ezt tehát a jövőben is erősíteni kell. A legfrissebb fejlesztések közé tartozik a várandós kiskönyvek digitális elérhetősége. Ezzel egy lakossági kérést teljesítünk, hiszen a kismamák számára fontos, hogy minden szükséges információ mindig kéznél legyen, és az applikáció segítségével nyomon követhessék a várandósság során elvégzendő vizsgálatokat és azok eredményeit.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A fejlesztések 2025-ben is folytatódnak. A tervek között szerepel, hogy az e-beutalóval rendelkező betegek már nemcsak abba az intézménybe foglalhatnak időpontot, ahová a kezelőorvosuk írta a beutalót, hanem akár más, időben közelebbi időpontokkal rendelkező intézményekbe is.

Gondolkodtak olyan funkció bevezetésén is, hogy automatikusan értesítést küld az app, amikor esedékes a következő szűrővizsgálat? Például a méhnyakrák-vagy a mellrákszűrés.

M.K.: Most is megtalálható egy prevenciós tájékoztató menüpont az EgészségAblakban, amelyik nemnek és életkornak megfelelően megmutatja, hogy milyen szűrővizsgálatokon érdemes részt venni. A jövőben még célzottabb értesítésekkel szeretnénk segíteni a szűrésekre való időben való felkészülést, ennek egyik eleme lehet a célzott meghívó.

Mi a helyzet akkor, ha szülőként a gyermekem egészségügyi adatait szeretném számontartani, vagy a digitális világban kevésbé járatos, idős szüleim helyett szeretnék időpontot foglalni?

M.K.: Adható meghatalmazás a hozzáféréshez, amihez az kell, hogy mindkét félnek legyen DÁP és/vagy Ügyfélkapu+ hozzáférése. Ez a meghatalmazás onnantól lehetővé teszi, hogy váltsak a felhasználók között az alkalmazásban. Az én telefonomon is ott van a fiam EESZT-je: egy váltással az ő adatait látom és az ő nevében is tudok időpontot foglalni. Anyukám is ott lehetne, de ő megtanulta önállóan kezelni. A biztonság szempontjából szükséges mindegyik fél DÁP vagy Ügyfélkapu+ hozzáférése. Mivel egészségügyi adatokról van szó, a biztonságnak a lehető legmagasabb szintűnek kell lennie.

Ahogy az sem fordulhat elő, ha valakinek például ellopják a telefonját vagy elveszíti, akkor más hozzáférhessen egészségügyi adataihoz. Az EgészségAblakban az adatok biztonsága ugyanolyan magas szintű, mint a DÁP és az Ügyfélkapu+ esetében. Az EgészségAblak tehát nem csupán egy újabb applikáció, hanem egy valódi lépés a digitális egészségügy jövője felé.