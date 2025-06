Egészen döbbenetes, de

a magyarországi akkumulátoripar idén 1 millió tonna alapanyagot fog felhasználni.

Sőt, a hivatalos adatokból készült becslések alapján a hat cellagyártó 2026. évre prognosztizált anyagáram mennyisége 3,6-szor nagyobb mint a 2023-as 275 ezer tonnás termelési kapacitás.

Ezt a Magyar Akkumulátor Szövetség (HUBA) közölte az akkumulátor újrahasznosítás és

kapcsolódó veszélyeshulladék-kezelés helyzetét, jövőjét és az ehhez kapcsolódó ajánlásokat bemutató részletes műhelytanulmányában.

A HUBA azt a célt tűzte ki az anyag készítésével, hogy feltérképezze és átfogó képet szolgáltasson a hazai akkumulátor értékláncban tevékenykedő gazdasági szereplők jelenlegi és középtávon várható hulladék kibocsájtásairól, illetve a hulladékok kezelésére alkalmas hazai kapacitások rendelkezésre állásáról. A tanulmánnyal további céljuk az volt, hogy felmérjék a hazai akkumulátorcella gyártáshoz és az akkumulátor felhasználáshoz kapcsolódó akkumulátor újrahasznosítási lehetőségeket, igényeket, iparfejlesztési irányokat.

Rögzítik azt is, hogy a lítium-ion (Li-ion) akkumulátorok előállítása során számos melléktermék, hulladékáram, ezen belül veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezik a különböző gyártási fázisok során. Ide értendők a komponensgyártás, majd az akkumulátor cella gyártásra vonatkozólag az elektródgyártás, a cellák összeszerelése és a cellák elektrokémiai formázási lépése során keletkező hulladékáramok is. A szakmai szövetség szerint a hulladéktípusok megismerése kulcsfontosságú az iparág környezeti hatásainak mérséklése és a biztonságos hulladékkezelés biztosítása érdekében.

Megállapították azt is a hulladék anyagáram vizsgálatát követően, hogy annak kezeléséhez

jelenleg elegendő hazai hulladékkezelési kapacitás áll rendelkezésre. Ugyanakkor, mivel az

iparági kapacitások felfutása még folyamatban van,

a 2035-ig tartó középtávú kitekintésük arra utal, hogy a selejt akkumulátorok és az NMP-bázisú vizes hulladékok esetében nem lesz elégséges a jelenlegi feldolgozói kapacitás,

ezért szükséges a jövőben újra megvizsgálni és leszűrni az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) rendszerben lévő adatokat, mind a keletkezett hulladékmennyiség, mind pedig a rendelkezésre álló kapacitás tekintetében.

A HUBA a műhelytanulmányában készített egy 2035-ig tartó előrejelzést is, amelyben a magyar anyagmérleget vizsgálták meg.

Az elképzelések szerint 2026-tól

hat cellagyártó fog üzemelni Magyarországon,

a gödi SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. és az SK On Hungary Kft. komáromi és iváncsai üzemei mellett a debreceni CATL és az EVE Power Hungary Kft., valamint a nyíregyházi Hungary Sunwoda Kft..

A hozzáférhető engedélyezési dokumentációk, egységes környezethasználati engedélyek, a vizsgált időszakban keletkező hulladékok és technológiai ismertetők segítségével a HUBA arra jutott, hogy

a hat cég összesen több mint 1 millió tonna engedélyezett gyártási kapacitással rendelkezik majd jövőre.

Jelenlegi ismereteik szerint és az előrejelzés alapján a katód alapanyagok esetében szükséges lehet a kapacitás-bővítés, ugyanis a 2023. évben legyártott 84030 tonnáról, körülbelül 3,5-szörös növekedéssel 302793 tonnára fog bővülni az igény, melyhez 170000 tonna per év hazai engedélyezett gyártási kapacitás társul. Katód fólia komponens esetében a maximális gyártási kapacitás realizálása esetén is szükség lesz engedélyezett gyártói kapacitás bővítésre, előreláthatólag 2027. évben, ugyanis a 2023. évi körülbelül 5200 tonna igény 18757 tonnára növekszik (a hazai engedélyezett gyártókapacitás 18000 tonna per év).

A felhasználni tervezett anyagáramok mennyisége 2026-ban:

anód alapanyagok: 168814 tonna (a hazai kapacitás nem ismert, nem egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység),

anódfólia: 66990 tonna (a hazai engedélyezett gyártókapacitás 25000 tonna per év),

katód alapanyagok: 302793 tonna (a hazai engedélyezett gyártókapacitás 170000

tonna per év lesz 2026-tól),

katód fólia: 18757 tonna (a hazai engedélyezett gyártókapacitás 18.000 tonna per év),

szeparátor fólia: 9914 tonna (a hazai engedélyezett gyártási kapacitás jelenleg 3400

tonna, amely 2026-tól tervezetten 18200 tonna per év mennyiségre emelkedik),

elektrolit: 120581 tonna (a hazai kapacitás 63500 tonna per év),

egyéb cellagyártási- és modul alapanyagok: 389370 tonna (a hazai kapacitás nem ismert, nem egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység).

A 2023. évi vizsgálat során a szövetség szerint megállapítást nyert, hogy a cellagyártás során keletkező hulladékmennyisége 83993 tonna volt, míg a 2026-ban – amikor a Samsung SDI Kft., a két SK ON Hungary Kft. és a CATL Kft. cellagyártók engedélyezett kapacitással, míg a Hungary Sunwoda Kft. és az EVE Power Kft. a próbaüzemre tekintettel az engedélyezett kapacitás 50 százalékával működnek tervezetten –

a keletkező hulladék-mennyiség 3,4-szeresére, várhatóan 286119 tonnára emelkedik.

Ugyanakkor, amikor a HUBA a 2035-ös évet vizsgálta, amikor már valamennyi cellagyártó az engedélyezett kapacitás mellett működik tervezetten,

310663 tonna lesz a cellagyártás során várhatóan keletkező hulladékmennyiség.

A növekedés a Hungary Sunwoda Kft. és az EVE Power Kft. próbaüzemről üzemszerű működésre váltás eredménye. Számításaik szerint a cellagyártás során keletkező hulladék mennyisége 2035-ben várhatóan 3,7-szerese lesz a 2023. évben ténylegesen keletkezett mennyiséghez viszonyítva.

Szintén fontos az iparági vezetők és szakpolitikai döntéshozók számára, hogy a HUBA szerint várhatóan ezek a hulladékfajták keletkeznek az engedélyezett (és nem maximális) gyártói kapacitás mellett a 2023-as év után:

tartályfenék iszap a katódgyártás hulladéka lesz tervezetten, évi 17 tonna mennyiségben, az engedélyezett kapacitás 35980 tonna,

folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap elnevezésű hulladék a katódanyag-gyártás során fog tervezetten keletkezni, várhatóan kevesebb, mint 5 tonna per év mennyiségben, míg a hazai újrafeldolgozói kapacitás 7000 tonna per év,

halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg elnevezésű hulladék az elektrolit gyártás hulladéka, tervezetten 30 tonna per év mennyiségben várható a keletkezése. Az engedélyezett hasznosítói kapacitás 5160 tonna per év, ezen felül 34.680 tonna per év ártalmatlanítási kapacitás engedélyezett,

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap elnevezésű – anód és katód slurry – hulladék 750 tonna per év mennyiségben keletkezik majd várhatóan; a hasznosításra kiadott engedélyekben rögzített kapacitás 4.050 tonna/év, azaz az engedéllyel rendelkező kezelők tudják fogadni a tervezetten keletkező hulladékmennyiséget,

szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók elnevezésű hulladék közé tartozik a tervezetten 50731 tonna per év mennyiségben keletkező folyékony NMP hulladék, azonban mivel engedélyezett kezelői kapacitás 51518 tonna, azaz a kapacitás jelen állás szerint nem lesz elegendő,

por alapú bevonatok hulladéka elnevezésű hulladék az alkatrészgyártás során keletkező porfestéket jelenti, tervezetten 1 tonna mennyiségben fog keletkezni évente, beavatkozásra nem lesz szükség,

gyantaolaj – amely paraffin szénhidrogént jelent – a cellagyártás várható hulladéka lesz, évi 1400 tonna mennyiségben, a hulladék kezelése legfeljebb 51.668 tonna per év mennyiségben történhet meg,

foszfátozásból származó iszap elnevezésű hulladék egy jelenleg még nem működő alkatrészgyártó tevékenysége során fog tervezetten keletkezni, 20 tonna per év mennyiségben, nincs szükség beavatkozásra,

veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa elnevezésű hulladék szintén az előző alkatrészgyártó szereplő tevékenysége során fog keletkezni, évi 40 tonna mennyiségben,

hegesztési hulladék minimális, mintegy 500 kg mennyiségben fog várhatóan keletkezni az alkatrészgyártás során,

klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió hulladék kevesebb, mint 10 tonna/év mennyiségben fog keletkezni a cellagyártás során, beavatkozásra nincs szükség,

textil csomagolási hulladék várhatóan 45 tonna per év mennyiségben, a kezelői kapacitás több mint 500 ezer tonna per év, amelyből az anyagában történő hasznosítás több mint 25 ezer tonna, beavatkozásra nem lesz szükség,

meg nem határozott alkatrészek a cellagyártás során fognak tervezetten keletkezni 1100 tonna per év mennyiségben,

veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezések várhatóan 20900 tonna mennyiségben keletkeznek tervezetten a cellagyártás során; egyértelművé vált, hogy beavatkozás szükséges, mivel a hulladék akkumulátor cellák engedélyezett kezelői kapacitása jelenleg is a várhatóan keletkező mennyiség alatt van (beavatkozás jelentheti az egyetlen hulladékkezelő kapacitásának fejlesztését, illetve a cellagyártók figyelmének felhívását arra, hogy a gyártási hulladék kezeléséhez – hazai feldolgozói kapacitás hiányában – külföldi feldolgozó kapacitását szükséges igénybe vennie),

kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag a cellagyártás és az alkatrészgyártás során is keletkezik tervezetten, 175 tonna per év mennyiségben,

kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélésanyagok és tűzálló anyagok a katódgyártás folyamatában keletkezik a jövőben, 10,2 tonna per év mennyiségben,

gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék a ma még nem üzemelő cellagyártók tevékenysége során fog keletkezni tervezetten, évi 80 tonna mennyiségben, a kapacitás elegendő a keletkező hulladék befogadására,

gázok kezeléséből származó szilárd hulladék – amely fémeket tartalmazó port jelent – a cellagyártás során fog várhatóan keletkezni 2 tonna per év mennyiségben, a kezelése megoldott,

füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén évi 5 tonna mennyiségben keletkezik a jövőben, a cellagyártás során, nem jelent gondot,

aktív szén a katódgyártás során fog keletkezni 3,4 tonna per év mennyiségben, a hulladék jövőbeli kezelése megoldott,

telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták megnevezésű hulladék keletkezése a cellagyártás során várható, kb. 31 tonna per év mennyiségben; az engedélyezett – elsősorban ártalmatlanítói kapacitás – közel 700 ezer tonna, így nincs szüksége beavatkozásra.

A szövetség szerint egyértelművé vált, hogy a koncessziós rendszer bevezetéséhez hasonló rendszerszintű átalakítás nem szükséges a hazai újrahasznosítási ipar tekintetében, figyelemmel a rendelkezésre álló kezelői kapacitásokra, a jogi környezetre és szabályozásra.

Viszont mivel a vizsgálat alapján úgy tűnik, hogy a gyártás során keletkező hulladékok kezelésére a hazai kapacitás jelenleg elegendő,

megfontolandó a hulladékkezelésben részt vevő szereplők és meghatározott hulladékfajták esetében a kiemelt hatósági ellenőrzés annak érdekében, hogy a hulladékok kezelésre történő átadása minden esetben ténylegesen megtörténjen.

Kiemelték azt is, hogy bizonyos, az alapanyag-gyártás és a cellagyártás során keletkező

hulladékok, a selejt akkumulátorok, illetve azok részegységei, valamint a veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék (illetve a szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók elnevezésű hulladék) esetében 2026-ra nem lesz elégséges a hazai feldolgozói kapacitás. Ugyanakkor a Magyar Akkumulátor Szövetség szerint fontos kiemelni, semmi nem tiltja, hogy a hulladéktermelő a tevékenysége során keletkező termelési hulladékot külföldön kezelje.