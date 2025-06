Azt már tudjuk, hogy elértük a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által remélt mélypontot elérte az ipar, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb jelentéséből kiderül, hogyan érte el az hazai ipari teljesítmény a gödör alját.

Hogy néz ki a gödör alja?

Nagy Márton azon a sajtótájékoztatón, amelyen kérdésünkre lényegében elismerte, az árrésstop örökre velünk marad, mert komolyabb ár-visszacsapódás nélkül azt már nem lehet kivezetni, azt is elárulta,

az eddigi rózsaszínködös tervek ellenére még nem jutottunk el a gödör aljára.



De, ennek a folyamatnak vége, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése szerint ugyanis olyat tett a magyar ipar áprilisban, amire legutóbb 2022 szeptemberében volt képes:

egymást követő két hónapban is pozitív tartományban volt a termelés hó per hó alapon.

Messze van már 2024 áprilisa

A KSH jelentése szerint 2025 áprilisában az ipari termelés volumene 5, munkanaphatástól megtisztítva 2,3 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben a villamos berendezés gyártásában. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. márciusinál. Az ipari termelés volumene 5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Így tehát az első becslésben közölt áprilisi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.

A legfontosabb adatok

Az ipari export volumene 3,7 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 32 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 5,9 százalékkal csökkent, ugyanakkor a 15 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 15,2 százalékkal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 3,3, a feldolgozóiparé 2,4 százalékkal kevesebb volt az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (96 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 5,2, a csekély súlyú bányászat kibocsátása 15,5 százalékkal visszaesett, ugyanakkor az energiaipar termelése (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 6,3 százalékkal nőtt.

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 27 százalékát képviselő járműgyártás volumene 4,1 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A közúti gépjármű gyártása 2,1, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 7,7 százalékkal visszaesett.

A feldolgozóipari termelés 11 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 3,5 százalékkal meghaladta a 2024. áprilisi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 6 százalékkal bővült, a számítógép, perifériás egység gyártása 1 százalékkal mérséklődött.

A 9 százalékos feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása – az alágak közül a legnagyobb mértékben – 16,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 16,7, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 19,9 százalékkal visszaesett.

A feldolgozóiparból 13 százalékkal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 4 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest, a külpiaci eladások visszaestek, miközben a hazaiak nőttek. A legnagyobb (23 százalékos) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1,9 százalékkal mérséklődött az előző év áprilisához viszonyítva. Négy alágazatban csökkent még a termelés, 1,5 és 31 százalék közötti mértékben, a leginkább a növényi, állati olaj gyártásában. A többi hat alágazatban nőtt a kibocsátás, a legerőteljesebben, 37 százalékkal a csekély súlyú halfeldolgozás, -tartósításban, a legkevésbé, 3,4 százalékkal a tejfeldolgozásban.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 5,5, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 11,1 százalékkal kisebb volt az előző év azonos hónapjához mérten.

A három növekvő alág közül a 3,7 százalékos feldolgozóipari súlyú kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás bővült a leginkább, 13,7 százalékkal, mindkét értékesítési irányban nőttek az eladások.

A fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenységben is folytatódott a növekedés: áprilisban 1,1 százalékkal emelkedett a kibocsátás az egy évvel korábbihoz viszonyítva, elsősorban a kivitel bővülésének köszönhetően, a belföldi eladások csökkentek.

Az ipari termelés három régióban nőtt, ötben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 7,5 százalékos volumenbővülést Nyugat-Dunántúlon, a legjelentősebb, 16,5 százalékos visszaesést Dél-Alföldön regisztráltuk.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 12,2 százalékkal csökkent 2024 áprilisához mérten. Az új belföldi rendelések 2,4 százalékkal nőttek, az új exportrendelések 14,4 százalékkal visszaestek. Az összes rendelésállomány április végén 16,2 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Persze, az sem mutat jól, hogy 2025. január–áprilisban az előző év azonos időszakához képest is csökkent az ipari termelés 4,5 százalékkal. Az összes értékesítés 63 százalékát adó külpiaci eladások volumene 0,9, a 37 százalékot képviselő hazai értékesítésé 3,1 százalékkal mérséklődött.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül kilencben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 23 százalékkal a villamos berendezés gyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 3,9 százalékkal csökkent. A többiben 1,0 és 8,1 százalék közötti mértékben nőtt a volumen, a leginkább a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában - számolt be róla a KSH.

Kamatstop

Gazdasági kérdések felmerültek a mai miniszterelnöki interjúban is. 300 ezer családot védenek ma a kamatstopok, ha ezt kivezetnénk, akkor sokan a tönk szélére jutnának - jegyezte meg Orbán Viktor, így ez azt is jelentheti, hogy meghosszabbíthatják. Hozzátette, az árrésstop fenntartását is indokoltnak tartja.