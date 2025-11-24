Legalább ötven, de inkább száz komoly szakértő kellett ahhoz a kifinomult áfacsaláshoz, amelynek során példátlan, 70 milliárd forint tűnt el az országból. Egy névtelenséget kérő szakértő szerint az egész cselekmény olyan, mintha egy láthatatlan nagyvállalat szívta volna ki a magyar költségvetésből a pénzt, ipari mértében, ráadásul a bankok és a hatóságok szeme láttára.

A Válasz Online az ügy kirobbanása óta több iparági szereplővel is beszélt, és mindannyiuk azt feltételezi, hogy az orosz titkosszolgálat lehetett a csalás fő kezdeményezettje, amely fölött a magyar állam szemet hunyt.

A lap egyik forrása azt mondta, ez nem egyedülálló eset: egész Európában figyelik a kiskapukat és keresik a szabályozások gyengeségeit. A gázpiacot, de már az áramét is, rendkívül felkészült jogászokkal és kereskedőkkel figyelik, és ahol az orosz beszállítás dominál, ott kihasználják azt a helyzet, hogy a helyiek nem ellenálnak, mivel a legális kereskedelmet éreznék veszélyben, ha akadályoznák azt. A szakértő hozzátette, mindezt egyedül Lengyelország úszta meg, ahol már 2010 óta tudatosan készülnek a leválásra.

Ugyan nincs közvetett bizonyíték arra, hogy valóban orosz szereplők állnak egy nagy európai hálózat mögött, de számos közvetett jele van ennek. A névtelen forrás szerint sokmillió eurót szivattyúztak ki a szabályozási hiányosságokat kihasználva, Spanyolországtól Romániáig.

A lap az ügy kirobbanása óta egyébként az is megtudta, hogy valószínűleg az évtized áfacsalása nem a 2024-es csalássorozattal kezdődött, hanem egy kisebb léptékű machinációval még 2017-18 környékén.