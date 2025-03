Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin orosz elnök külpolitikai főtanácsadója arról beszélt, hogy a tűzszünet „nem más lenne, mint egy átmeneti fellélegzés az ukrán csapatok számára”.

Russia has rejected the 30-day ceasefire in Ukraine proposed by the US.



Yuri Ushakov, Putin's foreign policy advisor, says this would be "nothing other than a temporary breather for Ukrainian troops."