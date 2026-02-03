A Tisza Párt elnöke egy videót tett közzé, amelyben Kovács János, a CIKöSZ nemzetiségi képviselőjelöltje egy videóban azt üzeni Magyar Péternek: ha még egyszer kijön Bajótra, akkor „le lesz fejezve”.
Magyar Péter szerint a képviselőjelölt eredetileg vasárnap töltötte fel ezt a videót, ám azóta letörölte. Hozzátette, nem csak őt fenyegette meg kivégzéssel, hanem azokat a helyi civileket is, akik végigvezették a településen a múlt hét folyamán Radnai Márkot, a Tisza alelnökét.
Hozzátette, a videót készítő Kovács János most Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős államtitkárral, valamint Erős Gábor fideszes jelölttel tárgyal.
