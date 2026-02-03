A Kúria tárgyaláson kívüli tanácsülésen elutasította Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványát a Fenyő-gyilkosság ügyben, így tovább raboskodik Kecskeméten. A Magyar Úszószövetség korábbi elnökét tavaly tavasszal hét év börtönre ítélték.
A Magyar Nemzet felidézi, hogy Gyárfást felbujtásért ítélték el a Fenyő-gyilkosság ügyében, ám azt nem fogadta el, ezért élt felülvizsgálati kérelemmel. A bűnügyben ugyanakkor a Legfőbb Ügyészség is lépett, és indítványozták, hogy a Kúria hatályában tartsa fenn a jogerős ítéletet Gyárfás Tamás vonatkozásában. A keddi döntéssel pedig végül az ügyészségnek adtak igazat.
Kapcsolódó
Fenyő Jánost 1998. február 11-én gyilkolták meg, ám egészen tizenhárom évig nem derült fény a gyilkos kilétére. Az ügyben tavaly áprilisban született jogerős döntés, amelyben Gyárfás Tamást felbujtásért hét év börtönbüntetésre, Portik Tamást pedig életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték.
