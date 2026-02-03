A befektetők merész fogadásokat tesznek a parlamenti választás előtt. A Bloomberg cikke szerint a magyar pénzügyi eszközök népszerűvé váltak, mert a pénzügyi szakemberek arra a lehetőségre készülnek, hogy Orbán Viktor elveszíti a választást – írja 444.
Közel 16 százalékkal emelkedett a hazai részvényindex (BUX) az év első hónapjában, ez pedig az elmúlt 5 esztendő legnagyobb növekedése volt. A portál szerint a forint is kétéves csúcson áll az euróval szemben, s a hazai kötvényeket is kedvelik a befektetők.
Érdemes tudni, hogy a magyar piac már azelőtt is a jól teljesítő piacok közé tartozott, hogy megtörtént volna a januári nagy emelkedés, a részvények értéke az ukrajnai békével kapcsolatos optimizmus és az emelkedő jövedelmek miatt nőtt.
A Bloomberg arról számol be, hogy
a befektetők arra számítanak, igaz a közvélemény-kutatók adatsora, és a Tisza Párt nyeri a választást. S ha ez így lesz, Magyar Péter visszavezeti Magyarországot az uniós mainstreambe,
ezzel egyidejűleg megindul felénk a mintegy 220 milliárd dollár értékű támogatás, ez pedig jócskán meglökheti a magyar gazdaságot.

