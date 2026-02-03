A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a Bács-Kiskun vármegyei településeken – Kecskeméten, Kiskunhalason, Kiskunfélegyházán és Solt környékén – a buszok 15-40 perces csúszással érkeznek. A Komló és Pécs között közlekedő 5620-as járat Hosszúheténynél elakadt a rossz útviszonyok miatt. Több helyen – Nagynyárádon, Dunaújvárosban, Bisén, Szalántán és Szekszárdon – egyes megállókat egyáltalán nem tudnak érinteni a járatok – írta meg az Index.

A fővárosba tartó és onnan induló buszok szinte minden irányban késnek.

A 10-es főúton Solymár térségében és a 6-os főúton, félórás csúszás is előfordulhat. Az M1-es és M7-es autópálya fővárosi kivezetőjén, a Budakeszi úton, valamint az 51-es főúton Dunaharasztinál 20-25 perccel növekedett meg a menetidő. Nem jobb a helyzet az M3-as autópálya fővárosi szakaszán, a Régi Fóti úton Fót térségében, a 2-es, a 10-es és a 11-es főúton sem, a Csepel-sziget útjain, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében, de a Liszt Ferenc repülőtérre vezető úton is késésekre kell számítani.

Balesetek és torlódások is nehezítik a közlekedést.

Az Útinform szerint tíz kilométeres torlódás alakult ki az M0-s autóút keleti szektorában, Gyál térségében, ahol korábban több autó ütközött egy kamionnal. Ugyancsak az M0-son, Szigetszentmiklósnál egy kamion és egy személyautó karambolozott, a kocsisor három kilométerre nyúlik. Az M1-esen Komáromnál, az M7-esen pedig Székesfehérvárnál történt baleset, utóbbi helyszínén lezárták a belső sávot.

A BKK közlése szerint a havazás miatt több fővárosi megállót áthelyeztek.

A Móricz Zsigmond körtéren a 7-es, a 114-es, a 213-as és a 214-es busz, a Margit híd budai hídfőjénél pedig a 91-es, a 191-es és a 291-es busz a villamospótló járatok megállóiból indul. Az Élessaroknál a 85-ös, a Nagy Lajos király útja/Czobor utcánál az 5-ös busz közlekedése módosult.