Influenzajárvány miatt látogatási tilalmat vezettek be a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) szervezeti egységeiben keddtől – tájékoztatta a baranyai felsőoktatási intézmény az MTI-t.

A PTE KK alá közel harminc klinikai és öt kórházi betegellátó egység tartozik Pécsen, illetve Harkányban, Komlón, Mohácson, Siklóson és Szigetváron.

A közlemény szerint

a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által elrendelt tilalom visszavonásig érvényes.

Utoljára, látogatási tilalmat a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház teljes területén rnrendetek el pénteken, mert jelentősen nőtt az influenzás megbetegedések száma a megyében.