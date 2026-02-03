Influenzajárvány miatt látogatási tilalmat vezettek be a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) szervezeti egységeiben keddtől – tájékoztatta a baranyai felsőoktatási intézmény az MTI-t.
A PTE KK alá közel harminc klinikai és öt kórházi betegellátó egység tartozik Pécsen, illetve Harkányban, Komlón, Mohácson, Siklóson és Szigetváron.
A közlemény szerint
a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által elrendelt tilalom visszavonásig érvényes.
Utoljára, látogatási tilalmat a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház teljes területén rnrendetek el pénteken, mert jelentősen nőtt az influenzás megbetegedések száma a megyében.
