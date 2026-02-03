A profi amerikaifutball-liga (NFL) bejelentette, hogy

idén először Párizsban is rendeznek majd alapszakasz-mérkőzést.

A helyszín az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra épített Stade de France lesz, amely a 2024-es párizsi olimpia egyik központi létesítménye volt, és már az is biztos, hogy az egyik pályára lépő csapat a New Orleans Saints lesz.

Az NFL 2026-os idényében minden eddiginél több mérkőzést rendeznek majd az Egyesült Államokon kívül: négy kontinensen, hét ország nyolc stadionjában kilenc találkozóra kerül sor.

Melbourne-ben,

Rio de Janeiróban,

Münchenben,

Madridban,

Párizsban

és Mexikóvárosban

egy-egy mérkőzést láthatnak a rajongók, míg Londonban három összecsapást játszanak.