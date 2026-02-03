A Richter Gedeon Nyrt. és a Fuji Pharma Co., Ltd. megkezdi hosszú távú stratégiai együttműködésük bővítését és további erősítését. A két vállalat már évek óta szoros partnerségben áll a nőgyógyászat (WHC) területén. Ezen együttműködés eredménye a Fuji által Japánban kifejlesztett, forgalomba hozott és forgalmazott Alyssa® nevű, drospirenont és estetrolt (E4) tartalmazó dysmenorrhoea (fájdalmas menstruáció) kezelésére szolgáló készítmény, valamint a Nextstellis™ nevű orális fogamzásgátló Thaiföldön történő forgalmazása. A Fuji rendelkezik a Richter estetrol (E4) alapú hormonpótló terápiás készítmény jelöltjének forgalmazási jogával is Japánban és az ASEAN területeken. A termékjelölt nemrégiben pozitív szakvéleményt kapott az európai CHMP-től (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága) FYLREVY® márkanéven.

A nők egészségügyi ellátásába történő beruházások és innovációk továbbra is elégtelenek.

Globális szinten a kutatás és fejlesztés ezen a területen a teljes gyógyszeripari K+F kevesebb mint 5 százalékát teszi ki, ami korlátozza a jövőbeli kezelési lehetőségeket, ugyanakkor jelentős lehetőséget kínál azon innovatív vállalatok számára, amelyek készek befektetni ezen a területen.

A nőgyógyászati innováció elősegítése érdekében a Richter a közelmúltban létrehozott egy kutatóközpontot nőgyógyászati originális kutatás és fejlesztés céljából Belgiumban, valamint megerősítette budapesti kutatási és fejlesztési tevékenységét. Ez a központ kulcsfontosságú szerepet fog játszani a Richter és a Fuji közös fejlesztési erőfeszítéseinek előmozdításában.

„Az originális kutatási tevékenységünk kialakítása, erősítése és a külső innovációk kiaknázása jól tükrözi közös elkötelezettségünket, hogy megoldásokat találjunk a nők egészségügyi ellátásában jelentkező jelentős, még megoldatlan igényekre, javítva ezzel nők millióinak életminőségét világszerte” – mondta Turek Péter, a Richter Nőgyógyászati Üzletág vezetője.

„A két vállalat erősségeinek egyesítésével célunk, hogy gyorsabban és szélesebb körben teremtsünk értéket, és kézzel fogható eredményeket érjünk el, amelyek hozzájárulnak a nők egészségéhez és javuló életminőségéhez világszerte – nyilatkozta Sathoski Suzuki, a Fuji Vállalati Stratégiai Divízió vezetője.