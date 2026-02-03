Kurta-furcsa poszttal jelentkezett kedd délelőtt Orbán Viktor a Facebookon.
A miniszterelnök bejegyzése után őrült találgatások indultak: Orbán Viktor szerelmes, beadja a felmondását, jön a 14. havi nyugdíj és még több hasonló próbálkozás is volt.
Nemsokkal később azonban lerántotta a leplet:
Valentin napon tehát megtudhatjuk, mit gondol az évről a miniszterelnök, aki hozzátette: az esemény 11 órakor kezdődik és a Facebook-oldalán lehet élőben követni.
