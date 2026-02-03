Győr önkormányzati lakáskasszájában harminckét év alatt csaknem 2 milliárd forint gyűlt össze – ebből azonban mindössze kilenc hónap alatt 1,7 milliárd forint eltűnt. A történtek után a polgármester feljelentést tett, és kezdeményezte a közgyűlés feloszlatását is, mert szerinte a győrieknek vissza kell adni a szavazat jogát.

Az önkormányzati lakáskassza 1993 óta gyűlik, ide érkezik minden önkormányzati lakásból és ingatlanból befolyó bérleti díj. A vagyonkezelési szerződés egyértelmű: ezeket a forrásokat kizárólag önkormányzati lakások és ingatlanok felújítására, karbantartására és építésére lehet felhasználni – írja az Index.

Miután a Fidesz elveszítette a győri polgármesteri széket, 2024 őszén, a közgyűlési többség birtokában elvette tőlem, és teljeskörűen magához vonta az önkormányzati cégek irányítását és felügyeletét. Ezen cégek, köztük a Győr-Szol Zrt. tulajdonosi-irányítási jogai Fekete Dávid fideszes többségű Városstratégiai Bizottságához kerültek. Ez a bizottság tudja utasítani a cégvezetőket, amit polgármesterként abszurd módon nem tehetek meg. Ezen felül minden igazgatótanácsba, felügyelőbizottságba szintén fideszes többséget ültetett a fideszes többségű közgyűlés

– közölte a polgármester.

A beszámoló szerint 2025 januárjában több mint 2 milliárd forint volt a kassza egyenlege, ám ekkor lecserélték a polgármester delegáltját a felügyelőbizottságban. Március 31-én, a negyedéves jelentés szerint azonban már csak 1,35 milliárd volt a kasszában, s újabb negyedévvel később már csak 304 millió. A különbség tehát körülbelül 1,7 milliárd forint.

Pintér Bence elmondta, hogy 2025 augusztusában pénzügyi adatokat kért a győri önkormányzati cégektől, köztük a Győr-Szoltól, hogy lássa, hogyan gazdálkodnak a város pénzével. Állítása szerint szeptemberben feltűnően hasonló indoklással megtagadták az adatszolgáltatást, arra hivatkozva, hogy erre csak a fideszes többségű közgyűlés és a Városstratégiai Bizottság jogosult.

A polgármester arról számolt be, hogy a Győr-Szol vezetői nem nem voltak képesek megmondani, hogy a cég beszámolójának mely sorából derül ki, hogy a lakáskassza kétmilliárdos összege rendelkezésre áll,

„majd a magyar szavak értelmét kicsavarva előadták, hogy a szerződési kikötés, amely szerint a pénznek rendelkezésre kell állnia, nem azt jelenti, hogy a pénznek meg is kell lennie”.

A történtek után előterjesztést nyújtott be Balog-Farkas Renáta képviselő, a szándék szerint kötelezni akarták a Győr-Szolt, hogy kiadják a bankszámlakivonatokat, a főkönyvi kivonatot, ám a fideszes többség ez az előterjesztést természetesen leszavazta.

Pintér Bence szerint

ez a pénz a győriek pénze, ráadásul jó része rászorulók pénze, évtizedeken át fizették a bérleti díjukat abban a reményben, hogy a város majd lakásokat újít fel belőle, lakásokat vesz belőle, lakásokat épít belőle.

Közel 400 százalékos fizetésemelés a fideszeseknek

A Győr-Szolnál működő felügyelőbizottság élén Antal Imre fideszes önkormányzati képviselő áll. A testület tagjai egy 2025. februári rendkívüli közgyűlési döntéssel

átlagosan 370 százalékos fizetésemelést kaptak,

miközben abból a cégből, amelynek a működését felügyelték, 1,7 milliárd forint tűnt el. A polgármester szerint Antal Imre közben a saját kedvezményes önkormányzati lakásbérleti szerződését is meghosszabbíttatta, így bruttó 2 milliós fizetése mellett mindössze havi 70 ezer forintot fizet egy belvárosi önkormányzati lakásért.

Az Index azt írja, Pintér Bence szerint az eset kimeríti a Büntető Törvénykönyv szerinti legmagasabb fokozatú sikkasztás és hűtlen kezelés gyanúját, az irányítási és felügyeleti szervek magatartása vonatkozásában pedig bűnpártolás és hivatali visszaélés gyanúja merül fel. Feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészségen.

A polgármester kezdeményezte továbbá, közgyűlés oszlassa fel magát, és legyen új választás Győrben.

A győrieknek vissza kell adni a döntés jogát, hogy véleményt mondhassanak erről a politikáról