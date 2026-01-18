Sokkoló eredményeket hozott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság friss reprezentatív digitális szülőség kutatása, amelyben 2 ezer szülőt és 2 ezer 7 és 16 év közötti gyermeket kérdeztek meg digitális szokásaikról. Eszerint egyre előrébb tolódik az az életkor, amikor a gyerekek digitális eszközöket kapnak a kezükbe.

Egyre több óvodás korúnak van már saját telefonja, a 4-6 éves gyerekek 7 százaléka pedig már rendszeres mobilhasználó

– hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Varga Árpád, az NMHH médiaműveltségi osztályvezetője.

„Már voltak olyan válaszok, amelyek azt tartalmazták – pontosan 7 százaléknyian –, hogy 4-6 éves korban kapja a gyermek az első eszközét, de általánosan azt látjuk, hogy a gyermekek 7-8 éves koruk körül már kapnak okoseszközt, ez például 2017-ben még 14 százalék volt, 2025-ben már 29 százalékuk rendelkezett saját okoseszközzel, a 11-12 éves gyerekek esetében pedig ez már 80 százalék" - hívta fel a figyelmet az osztályvezető.

Azt is jelezte: annak ellenére, hogy hazánkban 13 éven aluliak nem regisztrálhatnak közösségi oldalakra, ott már 11 évesek is fent vannak, és 15 éves korára már minden gyermek rendelkezik legalább egy közösségimédia-regisztrációval. Ezek közül is kiemelkedik a TikTokon regisztráltak száma.

"2020-ban 48 százalék volt azon gyerekeknek az aránya, akik rendelkeznek TikTok-fiókkal. 2025-ben ez 72 százalékra emelkedett, és ez egy folyamatosan növekvő tendenciát is mutat” – mondta az NMHH osztályvezetője.

"Mindeközben a gyerekek tudatossága alacsony, a veszélyérzetük szintúgy, a szülők viszont egyre passzívabbak és csökken az odafigyelésük" – figyelmeztetett Varga Árpád.