A „teljesítés kikényszerítése” iránti eljárást fog kezdeményezni Sára Botond főispán a Fővárosi Törvényszék előtt. „Kénytelenek vagyunk újabb jogi lépést tenni, hogy helyreállítsuk Budapest törvényes működését. Mintegy másfél éve nincsen Budapestnek főpolgármester-helyettese, így törvénytelenül működik” – írja közleményében a Fővárosi Kormányhivatal.

Korábban a kormányhivatal, majd a Törvényszék és az Ítélőtábla is kötelezte a főpolgármestert és a Közgyűlést, hogy válassza meg Karácsony Gergely helyettesét.

„Ez a mai napig nem történt meg. A város törvényes működését azért kell helyreállítani, mert a jogszabályokban foglalt rendelkezések garantálják azt, hogy a város biztonságosan tud működni, a közszolgáltatásokat el lehet végezni”

– írták a közleményben, amelyben elmagyarázzák, hogy ha a főpolgármester tartósan akadályoztatva van, nincs még egy felhatalmazott ember, aki a várost irányítani tudná, és a napi szükséges döntéseket meghozná.

„A törvényes működés helyreállítása érdekében kénytelenek vagyunk megtenni az utolsó jogi lépést is. Egy úgynevezett teljesítés kikényszerítése iránti eljárást fogunk kezdeményezni a Törvényszék előtt”

– írták.

Karácsony Gergely a korábbi helyettesei közül Kiss Ambrust szerette volna megtartani, de ezt a Tisza Párt nem támogatta, ők viszont nem javasoltak főpolgármester-helyettest. Kiss Ambrus megválasztása nem oldaná meg a problémát, mivel az egyik helyettesnek mindenképpen a közgyűlés 32 tagja közül kell kikerülnie. Vitézy Dávidnak feltételei vannak, illetve kérdés, hogy megkapná-e a megfekelő számú támogató szavazatot. Tüttő Katát helyből elutasították az MSZP-tagsága miatt.