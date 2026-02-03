Nem fog kezet fogni Olekszandra Olijnyikova, ukrán teniszező a kolozsvári tenisztorna második fordulójának keddi mérkőzése után Bondár Annával, mert a magyar sportoló 2022-ben részt vett egy oroszországi tornán – írja a HVG.

Hazánk teniszezője már azután vett részt a szentpétervári versenyen, hogy az ATP és a WTA már felfüggesztette az orosz viadalokat. Olijnyikova szerint a torna fő szponzora az a Gazprom, amely az Ukrajna ellen folytatott háború egyik alapvető pénzügyi pillére. Hozzátette:

Oroszország ugyanezeket a forrásokat használja ukrán nők és gyermekek megölésére és megcsonkítására, szüleink, testvéreink és férjeink elpusztítására.

Közölte továbbá, hogy Bondár Anna azután utazott a szentpétervári tornára, hogy már rég nyilvánosságra kerültek az orosz hadsereg által elkövetett tömeges bűncselekmények.

Olijnyikova úgy véli,

erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének, és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének. Ugyanaz a gonosz – csak 80 évvel később.

Az ukrán sportoló ugyanakkor fenntartja a lehetőségének annak, hogy Bondár Anna hibázott, ám ha ezt elismeri, valamint nyilvánosan elítéli Putyin agresszióját és bocsánatot kér az ukrán néptől, akkor a jövőben hajlandó lesz vele kezet fogni.