Ausztráliában a közösségimédia-platformok mintegy 4,7 millió olyan fiókot töröltek vagy zároltak, amelyekről azt állapították meg, hogy gyerekekhez tartoztak – mondta el Anika Wells ausztrál kommunikációs miniszter újságíróknak pénteken.

„Kitartottunk mindenkivel szemben, aki azt állította, hogy ezt nem lehet megcsinálni, köztük a világ legbefolyásosabb és leggazdagabb vállalataival szemben. Ma az ausztrál szülők biztosak lehetnek afelől, hogy a gyerekeik visszakaphatják a gyerekkorukat”

– fogalmazott, megjegyezve, hogy minden egyes zárolt fiók egy újabb olyan fiatalt jelent, akinek több ideje lett arra, hogy a való világban építsen kapcsolatokat.

Ausztráliában december 10-én lépett hatályba az a jogszabály, amely tiltja 10 közösségimédia-platform használatát 16 éves kor alatt. A szabályozás által érintett korosztályba tartozók nem rendelkezhetnek saját fiókkal a nagyobb platformokon, egyebek között az Instagramon, a Tiktokon, a Snapchaten, a Facebookon és a Youtube-on. Szabálysértés esetén súlyos pénzbírságok szabhatók ki. A felhasználók életkorának ellenőrzését a platformok különféle módszerekkel végezhetik el: személyazonosító okmányt kérhetnek, mesterséges intelligencia segítségével a felhasználó fényképe alapján becsülhetik meg az életkorát, vagy a fiók létrehozásának időpontjából következtethetnek.

Julie Inman Grant, az ausztrál kormány internetes biztonságért felelős megbízottja szerint nagyjából 2,5 millió, 8 és 15 év közötti gyerek él Ausztráliában. Korábbi becslések szerint a 8-12 éves korosztály 84 százaléka rendelkezhetett közösségimédia-fiókokkal. Bár arról nincsenek adatok, hogy gyerekek pontosan hány fiókot tartottak fenn, Inman Grant biztatónak nevezte, hogy 4,7 millió fiókot zároltak.

Nem engedjük, hogy a közösségi média ragadozói hozzáférjenek a gyerekeinkhez

– mondta a megbízott.

Julie Inman Grant elmondta: a tilalom által érintett 10 nagy platform betartja a rendelkezést, és időben jelentést tett arról, hogy hány fiókot zároltak.

Hozzátette azt is: az ausztrál hatóságok most arra készülnek, hogy a világon elsőként a chatbotok és "AI-barátok" használatára vonatkozóan is korlátozásokat vezetnek be márciusban, de részleteket erről egyelőre nem árult el.