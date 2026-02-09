A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) honlapján is elérhető tájékoztatás szerint a „KKV kapacitásbővítő támogatás 3.0” vissza nem térítendő támogatást nyújt a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, hogy létszámukat bővítsék és munkahelyeket teremtsenek, jelentős bér- és eszköztámogatással kiegészítve.

A program jelentős bér- és eszköztámogatással egészíti ki ezeket a fejlesztéseket, emellett ösztönzi a zöld és digitális átállást, valamint segíti a vállalkozásokat új beruházásokhoz - például beszállítói kapcsolatokhoz - való csatlakozásban, miközben energiahatékonyabb, modernebb működésre állnak át.

A pályázatot 2026. február 1. és 28. között lehet benyújtani. Pályázhatnak azok a vállalkozások, amelyek magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek, kettős könyvvitelt vezetnek, legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkeznek, az utolsó lezárt évben nem volt negatív adózás előtti eredményük, és köztartozás-mentesek.

A támogatás 1-10 új munkavállaló felvételéhez igényelhető, a létszámnak a 2026. januári statisztikai állományhoz képest nettó módon kell növekednie. Fontos kitétel, hogy a felvett munkavállalóknak a belépést megelőző 30 napban nem lehetett keresőtevékenységük, néhány kivételtől eltekintve.

Egy főre jutó támogatás maximum 2 467 920 forint legfeljebb 6 hónapra,

ami akár 70 százalékos támogatási intenzitást jelenthet. Az összeg két részből áll: a bérköltség támogatásából, valamint a felvett munkavállalók munkaköréhez kapcsolódó új eszközök beszerzésére fordítható összegből, amely a bérköltség maximum 30 százaléka lehet. A bérköltség legfeljebb havi bruttó 400 000 forintig és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó meghatározott részéig támogatható.

A támogatott foglalkoztatás 6 hónapig tart, amelyet további 6 hónap kötelező továbbfoglalkoztatás követ, azaz

a vállalkozásnak összesen 12 hónapon keresztül fenn kell tartania az új munkahelyeket.

A támogatott foglalkoztatás a pályázat benyújtását követő naptól kezdődhet, de legkésőbb 2026. augusztus 1-ig el kell indulnia, és a teljes projekt 2027. július 31-ig zárul. A megítélt bérköltség-támogatás 50 százaléka előlegként is igényelhető, ami jelentősen javítja a vállalkozások likviditását.