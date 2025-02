Maga Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök február végéig vagy annál valamivel később tárgyalhat egymással. Már ha egyáltalán: Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint ugyanis még ez sem biztos. Ez az orosz külügy részéről szerinte igényel némi előkészületet.

Donald Trump ugyanakkor már a hétvégén azt mondta, hogy a találkozó nagyon is hamar megvalósulhat annak érdekében, hogy az ukrajnai kérdést megtárgyalják. Sőt, ekkor még egyenesen arról beszélt, hogy meglátása szerint Putyin és Zelenszkij is szeretnék lezárni a harcokat.

Egyelőre azonban még csak diplomáciai tárgyalások zajlottak le hivatalosan kedden, úgy, hogy sem amerikai, sem pedig orosz tisztségviselők nem voltak jelen.

A helyi beszámolók alapján az az információ látott napvilágot, hogy első körben tűzszünetről, aztán ukrajnai választásokkal, végül az új oroszbarát kormány békemegállapodásának aláírásával zárulna le a háború. Ám ezt később Lavrov cáfolta.

Volodimir Zelenszkij az amerikai és az orosz delegáció között folyó tárgyalásokat követően az amerikai elnök kijelentéseire reagálva azt mondta, hogy Donald Trump egy dezinformációs térben él. Ezt annak apropóján mondta, hogy Trump kijelentette: Zelenszkij szerinte „katasztrofális munkát végzett”, és azt is állította róla, hogy „rendkívül népszerűtlen” hazájában, ráadásul illegitim formában gyakorol hatalmat, mivel nem voltak választások Ukrajnában. Vagyis diktátor.

Trump kijelentése miatt sorra álltak be az európai miniszterelnökök az ukrán elnök mögé: Keir Starmer brit miniszterelnök szerdán azt mondta, teljesen észszerű, hogy háborús állapotban nem tartanak választásokat – írja a BBC.

Donald Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója, John Bolton szerint az amerikai elnök által az ukrajnai háború befejezésére javasolt megállapodás lényegében elég közel áll egy megadáshoz, vagyis közel áll Vlagyimir Putyin céljaihoz.

John Bolton 2018 és 2019 között 17 hónapig volt Trump tanácsadója a Fehér Házban, mielőtt szakított volna a külpolitikával – írja a Politico.

Keith Kellogg, az Egyesült Államok ukrajnai és oroszországi különmegbízottja szerdán találkozott Olekszandr Szirszkijjel, az ukrán fegyveres erők főparancsnokával, a tervek szerint pedig csütörtökön, azaz február 20-án találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is – értesült az Interfax.

Az ukrán elnök szerda esti beszédében a lap szerint megerősítette ezt a hírt, hozzátéve, hogy Kellogg tábornok már Kijevben van, és csütörtökön találkoznak egymással.

Hozzátette, nagyon fontos számára, hogy a találkozó és úgy általában az Amerikával való munka konstruktív legyen.

A Reuters hírügynökség arról értesült, hogy a Trump-kormányzat egyszerűsített asványkincs-alkut készül kötni Ukrajnával, hogy a paktum minél gyorsabban létrejöhessen. A részletesen feltételekről csak később tárgyalhatnak, többek között arról, hogy az ukrajnai erőforrások mekkora részét birtokolná az Egyesült Államok.

Ez azt követően történt, hogy Zelenszkij a múlt héten elutasította egy részletes amerikai javaslatot, amely szerint Washington kezébe került volna Ukrajna kritikus ásványkincseinek mintegy 50 százaléka, többek között grafit, urán, titánium és lítium is. Utóbbi az elektromos autók akkumulátorainak kulcsfontosságú összetevője.

A hírügynökség forrásai szerint mindez megerősíti, hogy időbe telik, amíg a két ország teljes megállapodásra jut. Donald Trump azonban azt szeretne, ha a paktum még azelőtt jönne létre, mielőtt további esetleges katonai támogatást engedélyezne Kijevnek, vagy továbblépne az Ukrajna és Oroszország közötti hivatalos béketárgyalások közvetítésére tett ajánlatával.

„Azt hiszem, az oroszok azt akarják, hogy a háború véget érjen... De azt hiszem, egy kicsit náluk vannak a lapok, mert sok területet elfoglaltak.“ – nyilatkozta Donald Trump amerikai elnök az újságíróknak az AFP tudósítása szerint.

