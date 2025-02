Az ukrajnai invázió előtt Moszkva lényegében azt szerette volna, hogyha kettévágnák a NATO-t, erről pedig azóta sem mondott le – emlékeztetett rá a Bild német lap. Az eddigi fejlemények alapján pedig olybá tűnik, hogy Donald Trump teljes készséget mutat arra, hogy figyelembe vegye az oroszok igényét.

Emiatt pedig a Rijádban megkezdett tárgyalások akár olyan alkuhoz is elvezethetnek, ami véget vethet az amerikai csapatok jelenlétének Európa jelentős részén, egész pontosan az egykori Varsói Szerződés tagállamaiban – írja az Euronews.

A lap megjegyzi, hogy ez az irányvonal hatalmas feszültséget szítana a NATO-n belül, hiszen a főbb európai vezetők korábban kijelentették, hogy maradéktalanul támogatják, ráadásul Nagy-Britannia és Franciaország is belengette, hogy katonákat küld Ukrajna területére.

A rijádi találkozó után egyik fél sem közölt konkrétumokat sem a követelésekről, sem pedig a tárgyalások további menetrendjéről. Emiatt pedig akár hónapokba is telhet, mire a tárgyalások fő folyamata körvonalazódni kezd.

Ugyanakkor a múltheti müncheni biztonsági értekezletet követően Gabrielius Landsbergis volt litván külügyminiszter arról posztolt az X-en, hogy a 2021-ben napvilágot látott, úgynevezett orosz biztonsági architektúra valósággá válhat Donald Trump kormányzása alatt.

On a cold December evening in 2021, during an OSCE meeting in Stockholm, Lavrov outlined what he called “a new security architecture” for Europe. And Trump, knowingly or otherwise, might now be implementing those plans.????1/5