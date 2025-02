Emmanuel Macron francia elnök a jövő héten az Egyesült Államokba látogat, hogy találkozzon Donald Trumppal. Az utazás és az országvezetők közti egyeztetés a Trump-kormányzat Szaúd-Arábiában lévő első béketárgyalásait követően történik, amelyekre sem Ukrajnát, sem Európát nem hívták meg. A francia elnök látogatását a Fehér Házban gyorsan követi Keir Starmer brit miniszterelnök útja – jelentette be a Fehér Ház szerda este.

Mike Waltz amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó a Fox Newsnak adott szerdai interjújában szintén megerősítette: a jövő héten Emmanuel Macron és Keir Starmer is érkezik Washingtonba. Macron washingtoni megjelenése nagy valószínűséggel összefügg azzal, hogy a francia elnök válságcsúcsokra hívta Párizsba többek közt Európa vezetőit. A hétfői francia egyeztetésre meghívót kapott például Nagy-Britannia, Németország és Olaszország, akárcsak a NATO képviselői.

Macron elnök szerdán azt nyilatkozta, hogy Franciaország és szövetségesei egyetértettek abban: Ukrajna jogait és az európai biztonsági aggályokat figyelembe kell venni az ukrajnai háborút lezáró bármilyen megállapodásnál, mielőtt jövő héten Washingtonba utazik. „Franciaország és szövetségesei álláspontja világos és egységes. Tartós békét kívánunk Ukrajnában” – idézi a francia elnök X-bejegyzését az angol nyelvű ukrajnai portál, a Kyivpost.

„Kiállunk Ukrajna mellett, és minden kötelezettségünket teljesíteni fogjuk, hogy biztosítsuk a békét és a biztonságot Európában” – jelentette ki Macron, aki azt is elmondta: Ukrajnát be kell vonni a béketárgyalások folyamatába, és az ország jogait tiszteletben kell tartani. Mindezt arra reagálva jelentette ki a francia elnök, hogy jelenleg is épp Szaúd-Arábiában tárgyal egymással az Egyesült Államok és Oroszország az ukránok sorsáról.