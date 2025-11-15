A generációs szakadék két különböző művészeti piachoz vezetett – egy több millió dolláros, hanyatlóban lévő luxuspiachoz, és egy élénk, alacsonyabb árú piachoz, amely a fiatalabb gyűjtőket vonzza. Az őszi művészeti aukciók forgalma várhatóan 58 százalékkal fog növekedni a tavalyi évhez képest.

Művészeti szakértők szerint a jövő heti New York-i őszi aukciós árverések várhatóan meghaladják az 1,4 milliárd dollárt a három évnyi visszaesés után – írta a CNBC.

Híres trófeák – egy 150 millió dolláros Gustav Klimt-portré és például egy több millió dolláros aranyvécé – vezetik majd a Sotheby’s, a Christie’s és a Phillips aukciósházainak a jövő heti árveréseit. A művészeti piac számára gyakran az év legfontosabb hetének számító árverések a párizsi és londoni árveréseket követik, amelyek ugyancsak kiemelkedően teljesítettek, és valószínűleg helyreállíthatják a bizalmat a művészeti piacon.

Az árverési kereskedők és az aukciós vezetők szerint a javulást az erősebb kereslet, valamint a jobb kínálat vezérli.

A csökkenő kamatlábak, az emelkedő részvényárak és az elmúlt hónapokban mind az állami, mind a magánpiacokon létrejött több billió dolláros vagyonteremtés a tehetős vásárlók nagyobb bizalmát táplálja. Ugyanakkor ultraritka remekművek sora kezd megjelenni az aukciókon, amivel az eladók egyre magabiztosabbakká válnak az árakban és a licitálásban.

„Egész évben nagyon erős keresletet tapasztaltunk a műtárgypiacon” – mondta Charles Stewart, a Sotheby’s vezérigazgatója. „Amit azonban az utóbbi időben láttunk, az az, hogy a kínálat utoléri a keresletet. Valami mindenképpen megváltozott az elmúlt két hónapban.”

A hét főbb alkotásai Leonard Lauder – az Estée Lauder Companies milliárdos örököse –, valamint Jay és Cindy Pritzker, a Pritzker ingatlandinasztiából származó hagyatékából származnak.

A Sotheby’s 55 művet árul a Lauder-gyűjteményből, összesen több mint 400 millió dollárért. A művek között szerepel Gustav Klimt színes „Elisabeth Lederer portréja”, amelynek becsült értéke meghaladja a 150 millió dollárt, valamint két Klimt-tájkép, az egyiket több mint 70 millió, a másikat pedig 80 millió dollár feletti értékre. Emellett hat bronz Matisse-szobor és Edvard Munch egyik híres „Szent Ivánéj” című festménye is látható.

A Pritzker-gyűjtemény 37 művet tartalmaz, melyek becsült értéke meghaladja a 120 millió dollárt, köztük egy Van Gogh csendéletet, melynek becsült értéke meghaladja a 40 millió dollárt.

A Christie ’s aukciósház számos keresett művet árul, melyek értékét 40 és 60 millió dollár között becsülik, például Monet „Nymphéas” című tündérrózsafestményét és David Hockney „Christopher Isherwood és Don Bachardy” című festményét. Emellett Mark Rothko „No. 31 (Sárga csík)” című festményét is több mint 50 millió dollárért kínálják.

A Sotheby’s részben profitál abból is, hogy megnyitotta új globális központját a híres manhattani Breuer Buildingben. Az épület már most is tele van, szerdáig több mint 10 000-en látogatták a kiállítást.

A pezsgés és a láthatóság központi szerepet játszik a Sotheby’s stratégiájában, hogy új gyűjtőket vonzzon, és a licitálók következő generációját képezze ki a művészet és a kultúra világában.

Az aukciós eladások három éven át tartó csökkenését követően egyes kereskedők és műszakértők azon tűnődnek, hogy vajon a jövő heti fellendülésnek lesz-e tartós ereje. Ahogy az idősebb gyűjtők eltűnnek az aukciós színtérről, a vevők és gyűjtők következő generációja más prioritásokat és ízlést mutat.

Míg az idősebb gyűjtők gyakran keresték a „trófeákat”, a fiatalabb gyűjtők a feltörekvő művészek és az olcsóbb művek felé hajlanak.

A Bank of America Private Bank „Art Market Update” jelentése szerint a 10 millió dollár feletti árú művek eladásai 44 százalékkal estek vissza az év első felében 2024-hez képest, és 72 százalékkal zuhantak a 2022-es, világjárvány utáni csúcshoz képest. Az év első felében egyetlen alkotás sem kelt el 50 millió dollárnál magasabb árverésen, szemben a 2022-es év azonos időszakában ugyanezen az áron történő 13 eladással.