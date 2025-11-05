Orbán Viktor magyar miniszterelnök beleegyezhet Ukrajna fokozatos európai integrációjába Kárpátalja visszaszerzése érdekében – jelentette a Krasznaja Vjeszna (Vörös Tavasz) hírügynökség „európai szolgálata”.

A moszkvai média emlékezteti olvasóit, hogy október 23-án, „egy nagyszabású budapesti kormánypárti gyűlésen” Orbán Viktor arról beszélt, hogy Brüsszel minden áron be akarja gyömöszölni Ukrajnát az Európai Unióba. A háborút be akarják hozni Európába, a pénzt pedig kivinni Ukrajnába. Régi gyarmattartó logikának nevezve ezt: felosztani a legyengült országokat, nem kimaradni az osztozkodásból.

Ukrajna támogatásáról beszélnek, de már Ukrajna felosztása van napirenden



– értékelt a miniszterelnök az 56-os évfordulón.

Az orosz hírügynökség viszont egy elég meredek – és gyanúsan zavarkeltőnek szánt – következtetést vont le az elhangzottakból. Azt írják, a magyar miniszterelnök elítélte kollégái „kolonialista logikáját ”, de tekintettel a magyar kormány régóta fennálló vágyára Kárpátalja visszaszerzésére, feltételezhető, hogy Orbán mégsem ellenezne egy ilyen forgatókönyvet.

A szerző arra is emlékeztet, hogy Magyarország makacsul ellenzi Ukrajna uniós és NATO-tagságát „felismerve, hogy az ország európai integrációja ellenségeskedéshez vezetne a különleges műveleti övezetben”. Orbán nem akarna belekeveredni egy háborúba, ezzel magyarázva vétózza Ukrajna integrációját, ám ha a diskurzus már az ukrán konfliktus lezárásának mikéntjéről szólna, mondjuk egyes területek Oroszországnak való átadásával, illetve a nyugati rész EU-ba való integrálásával, Orbán valószínűleg nem ugrana el az asztaltól.

A magyar kormány régóta szeretné visszaszerezni ezt a régiót

– írják, úgy folytatva, hogy „ennek érdekében” a kormány kárpátaljai biztost nevezett ki, és 7,5 millió eurót (kb. 700 millió rubelt) különített el a magyar kultúra fejlesztésére és a magyar kulturális örökségi helyszínek helyreállítására. Magyarország teljes beruházása a régióban az elmúlt évtizedekben több százmillió eurót tett ki, amit Kijev nagyon nem néz jó szemmel. Arra is kitérnek, hogy 2015-ben az ukrán hatóságok megfosztották a kárpátaljai magyarokat kisebbségi státuszuktól, ami szintén nem használt a két ország kapcsolatának.

Fekete öves Szovjetunió-hívők

A Krasznaja Vjeszna nem állami sajtóorgánum – értesülése nem feltétlenül tükrözi a Kreml hivatalos álláspontját –, ám túlságosan nincs is távol tőle. A Kárpátalja-kártyát Moszkva is rendszeresen előveszi: a volt elnök Dmitrij Medvegyev előszeretettel posztolgat felosztott Ukrajna-térképeket, Vlagyimir Putyin pedig Tucker Carlsonnak nyilatkozta azt, hogy felmerülhetnek olyan követelések, hogy csatolják vissza Magyarországhoz.

A Красная Весна (magyarul: Vörös Tavasz) egy 2016-ban alapított orosz online hírügynökség, amely főként hazai és nemzetközi politikai, társadalmi, valamint háborús témákkal foglalkozik.

A médium alapítója és tulajdonosa Szergej Kurginyan, orosz politológus, filozófus és közéleti szereplő, aki a „Суть времени” (Az Idő Lényege) nevű mozgalmat is vezeti. Ez a mozgalom fekete öves nacionalista, neo-szovjet és erősen Kreml-párti irányt képvisel: hangsúlyozza a Szovjetunió történelmi örökségét és az orosz állam központi szerepét, miközben bírálja a nyugati liberalizmust és az Európai Unió politikáját. Külön brigádjuk is volt a kelet-ukrajnai háborúban. Szergej Kurginjan rendszeresen szerepel Kreml-párti propagandaműsorokban, többek között az állami Rosszija-1 televíziós csatornán.

Kurginyant az ukrajnai orosz invázió során folytatott propagandatevékenység és a megszállásra való felhívás miatt minden EU-tagállam szankciókkal sújtja, neve szerepel az Európai Unió szankciós listáján.






